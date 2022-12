Rovena Rosa/Agência Brasil - 26/10/2022 Afegãos com Covid-19 são encaminhados para abrigo em São Paulo

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que os dois refugiados afegãos, que estavam em isolamento em uma unidade de saúde de Guarulhos diagnosticados com covid-19, foram transferidos a um abrigo do município e seguem acompanhados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE).

Até o momento, nenhum outro caso foi identificado, informou a secretaria. Os dois imigrantes afegãos, uma senhora de 64 anos de idade e um homem de 21 anos de idade, foram diagnosticados com covid-19 no domingo (4) na Unidade de Pronto Atendimento a Saúde (UPA) Cumbica, em Guarulhos.

Ambos estavam assintomáticos e passaram por uma triagem por conta de outros problemas de saúde. Os refugiados estavam acampados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde aguardavam vagas em abrigos em São Paulo.

Os dois afegãos ficaram em isolamento na UPA Cumbica, enquanto aguardavam vaga em abrigos.O Afeganistão está enfrentando resistências de grupos desde o ano passado quando o os Talibã retomaram o controle do país. O governo brasileiro, desde setembro de 2021, concede visto para fins de acolhida humanitária para pessoas afetadas pela situação no Afeganistão.

A maioria dos voos internacionais chega ao Brasil por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os afegãos que chegam ao Brasil e não têm recursos são encaminhados para centros de acolhimento. No entanto, as vagas nesses espaços são insuficientes e os afegãos passaram a se aglomerar no aeroporto desde agosto.

