Reprodução: ALAN SANTOS/PR Pedro Castillo e Jair Bolsonaro

Pedro Castillo , presidente deposto do Peru , relatou ter sido convidado para vir ao Brasil na posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , no dia 1º de janeiro de 2023. O peruano também já esteve com o atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) , em fevereiro deste ano.

No dia 4 de fevereiro, Bolsonaro recebeu Castillo em Rondônia, estado que faz fronteira com o Peru. Esta foi a primeira vez que o peruano veio ao Brasil.

"Nós queremos uma América do Sul livre [...] Nós podemos até ter uma boa relação se a democracia impera de fato no seu país", disse Bolsonaro após primeiro encontro entre os dois. Na cerimônia de posse de Castillo, em julho do ano passado, em Lima, o presidente do Brasil não compareceu.

Posse de Lula

O peruano disse no mês passado, através das redes sociais, ter sido convidado diretamente por Lula para a posse do presidente eleito, que ocorrerá em Brasília.

Castillo parabenizou Lula após a vitória do petista no segundo turno, no dia 30 de outubro. Dias depois, no dia 8 de novembro, o presidente eleito conversou com alguns líderes mundiais sobre mudanças climáticas e um deles era Castillo, que agradeceu a conversa e o convite feito por Lula.

"Como parte desta conversa, agradeço seu convite pessoal para participar de sua cerimônia de posse", escreveu Pedro Castillo no Twitter.

Como parte de esta conversación, agradezco la invitación personal que me extendió para asistir a la ceremonia de asunción de mando. (3/3) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 8, 2022

A futura primeira-dama do presidente eleito Lula, Janja da Silva, informou nesta quarta-feira (7) que doze chefes de Estado confirmaram presença na posse . O nome do líder do Peru não está na lista. Veja quem são:

Alemanha, Frank-Walter Steinmeier;

Angola, João Lourenço;

Argentina, Alberto Fernández;

Bolívia, Luis Arce;

Cabo Verde, José Maria Neves;

Chile, Gabriel Boric;

Colômbia, Gustavo Petro;

Costa Rica, Rodrigo Chaves;

Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló;

Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa;

Timor Leste, José Ramos-Horta;

Espanha, Felipe VI.

Presidente deposto

Nesta quarta-feira (7), Castillo anunciou que o Congresso do país foi dissolvido e declarou 'Estado de Emergência' em todo território peruano.

Em pronunciamento na televisão, o político disse que sua decisão foi tomada com objetivo de “restabelecer o estado democrático de direito", além de afirmar aos peruanos que seu governo irá convocar novas eleições.

Pouco depois da decisão do mandatário, o Congresso do Peru aprovou o impeachment do presidente Pedro Castillo por "incapacidade moral". A decisão de destituir Castillo se deu após 101 votos favoráveis, 6 contra e 10 abstenções.

