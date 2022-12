PR/Peru - 05.12.2022 Presidente do Peru, Pedro Castillo

O presidente do Peru, Pedro Castillo , anunciou nesta quarta-feira (7) a convocação de uma nova eleição no país . Ele afirmou que o Congresso peruano foi dissolvido e declarou 'Estado de Emergência' em todo território.

Em pronunciamento na televisão, o político disse que sua decisão foi tomada com objetivo de “restabelecer o estado democrático de direito".

Quem é Pedro Castillo?

José Pedro Castillo Terrones tem 53 anos e nasceu em Puña, na província de Chota no Peru. É professor, líder sindical da esquerda, político, e o atual presidente peruano desde 28 de julho de 2021. Ele foi eleito com 50,125% dos votos após eleições polarizadas entre ele e a candidata de direita Keiko Fujimori, que teve 49,875%.

As eleições foram tão apertadas que o resultado só foi anunciado mais de um mês depois do segundo turno. Os peruanos votaram dia 6 de junho de 2021 e o resultado foi divulgado no dia 15 de julho.

Castillo ficou conhecido em 2017, após liderar uma greve de professores que durou 75 dias exigindo aumento de salários. Durante campanha eleitoral, ele assegurou um aumento para professores públicos.

Após o pleito em 2021, ele declarou que não é comunista. Ainda, o presidente do Peru adota uma postura conservadora. Ele nega a legalização do aborto, é contra o "enfoque de gênero" na educação e resiste em reconhecer os direitos de minorias sexuais.

O que levou ao dissolvimento do Congresso?

Durante campanha eleitoral, Castillo prometeu desativar o Tribunal Constitucional, alegando que a Suprema Corte do país defendia a "grande corrupção". Ele ainda ameaçou fechar o Congresso caso os parlamentares não estivessem de acordo com seus planos.

Ao longo da disputa presidencial, Castillo assumiu um tom mais brando e prometeu seguir a Constituição "enquanto ela estiver em vigor".

Na última quinta-feira (1), o Congresso do Peru, de maioria direitista, aprovou uma moção para iniciar o processo de impeachment contra o presidente Pedro Castillo. Esta é a terceira tentativa de tirar o mandatário do poder. A oposição o acusa de suposta "incapacidade moral" para ocupar o cargo.



Nesta quarta-feira (7), os parlamentares aprovaram o impeachment do presidente Pedro Castillo. Por 101 votos a favor, seis contra e 10 abstenções, o político será deposto do cargo.

