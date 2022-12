Reprodução Pedro Castilho, presidente do Peru, dissolve Congresso

O atual presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou nesta quarta-feira (7) que o Congresso do país foi dissolvido e declarou 'Estado de Emergência' em todo território peruano.

Em pronunciamento na televisão, o político disse que sua decisão foi tomada com objetivo de “restabelecer o estado democrático de direito", além de afirmar aos peruanos que seu governo irá convocar novas eleições.

Castillo enfrentva uma 'terceira tentativa' de impeachment desde que iniciou seu mandato de cinco anos em julho do ano passado, há 16 meses.

A oposição não conseguiu o número necessário de votos para aprovar sua destituição em março deste ano . Ainda em dezembro de 2021, o Congresso havia também rejeitado outro pedido impeachment antes mesmo dos debates acontecerem.

Parlamento no Peru é 'controlado' pela direita e debatia novamente uma forma para provocar o impeachment contra Castillo com alegação de 'incapacidade moral'.

A Constituição do país determina que para remover um presidente são necessários 87 votos. No total de 130 deputados do Congresso, a direita de oposição conta com 80 cadeiras. A bancada governista agrega um pouco menos, com cerca de 50 representantes.

Castilho anunciou também que deve convocar novas eleições para o Congresso Nacional do Peru.

Esta reportagem está em atualização*

