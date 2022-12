Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Tarcísio também se defendeu e afirmou que nunca questionou a vitória do presidente eleito Lula (PT)

O governador eleito de São Paulo , Tarcísio de Freitas , minimizou nesta quinta-feira (1º), durante entrevista coletiva, o fato de seus aliados na equipe de transição terem posto em xeque o resultado da eleição presidencial e participado de manifestações antidemocráticas. Na ocasião, ele também se defendeu e afirmou que nunca questionou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Você já me viu alguma vez questionando eleição? Não, e nem vai ver", respondeu Tarcísio ao ser perguntado sobre o assunto. Em seguida, ele disse que as nomeações para a transição de governo são uma "deferência" para quem o ajudou a estruturar o plano de governo durante a campanha eleitoral.

O deputado federal Capitão Derrite (PL-SP), integrante da equipe de transição e ex-comandante da Rota, tem endossado em suas redes sociais teses golpistas de que teria havido fraude na eleição presidencial. No último mês, ele escreveu no Twitter que Bolsonaro teria obtido 51,05% dos votos, quando, na realidade, o candidato do PL foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 49,2% contra 50,8%.



Derrite também vem compartilhando prints de notícias relacionadas ao relatório do PL sobre as urnas, no qual o partido do Presidente da República pede a anulação de votos processados em parte das urnas. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido e aplicou à sigla uma multa de R$ 22,9 por litigância de má-fé, além de ter bloqueado o fundo partidário da legenda.

A ex-atleta Maurren Maggi, que também integra a equipe de transição no grupo temático de esporte, participou de atos golpistas nas últimas semanas. Em seu Instagram, ela fez uma publicação na qual defende que só se deve aceitar a derrota quando a disputa for "justa", em referência ao resultado da eleição presidencial.

