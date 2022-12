Montagem iG / Imagens: Ricardo Stuckert e reprodução redes sociais Ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (PL) em comícios de campanha eleitoral

De um lado, o presidente eleito. Do outro, o presidente derrotado. Entre entre ambos, eleitores em um país dividido. Um mês após vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o cenário político nacional teve seus altos e baixos.

Dos bloqueios nas estradas ao isolamento silencioso do presidente Jair Bolsonaro (PL), até as já esperadas 'alianças e divórcios políticos' , a República do Brasil, que teve a integridade de suas instituições questionadas, segue até então no compasso da democracia.

Na história moderna das eleições brasileiras nunca se viu um período tão agitado e conflituoso como o pleito de 2022. Veja então, os fatos que marcaram esse primeiro mês após as eleições:

Dia 31 de outubro , primeiro dia após eleições, caminhoneiros fecham estradas e rodovias em protestos contra o resultado das urnas.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não reconhece o resultado da eleição presidencial imediatamente após o término da apuração dos votos e torna-se o primeiro chefe do Executivo, desde a redemocratização no Brasil, a se manter em silêncio.

Ao todo, mais de 300 bloqueios em estradas de 25 estados e no Distrito Federal . A Polícia Rodoviária Federal não atuou de forma a impedir os protestos.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares estaduais atuem em suas atribuições desobstrução imediata das estradas paralisadas por bolsonaristas e caminhoneiros.

Moraes determina que, se ordem não for cumprida, Silvinei Marques fica sujeito a multa de R$ 100 mil , afastamento da função e até prisão.

Bolsonaristas acampam em quartéis e se manifestam para pedir a intervenção das Forças Armadas diante desta e de outras sedes militares pelo país.

O PL de Jair Bolsonaro ganhou 23 deputados na eleição e somou 99 , se tornando a maior bancada eleita na Câmara nos últimos 24 anos.

Em 1º de novembro , Bolsonaro mantém silêncio quarenta e duas horas após resultado, sobre vitória de Lula na eleição. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) entraram em contato com integrantes da equipe de transição.

Após silêncio de quase 48 horas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um curto pronunciamento , mas não reconheceu a vitória para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

A Polícia Rodoviária Federal disse, em nota, que todas as rodovias federais ficaram livres de bloqueios no dia 3 de novembro. Segundo a corporação, ainda havia 24 interdições parciais no país.

Já na primeira semana após eleiões, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin teve um breve encontro com Bolsonaro no Palácio do Planalto após a primeira reunião para organização do trabalho de transição.

Valdemar Costa Neto anuncia o presidente Jair Bolsonaro (PL) como candidato do Partido Liberal à Presidência em 2026 e convidado o chefe do Executivo a assumir a presidência de honra da sigla.

Durante a segunda semana , o 'mercado' amanhaceu tenso e talvez por 'medo' da política econômica no governo, a bolsa de São Paulo fechou em queda e o dólar subiu.

Isso aconteceu após as declarações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que criaram temores sobre o aumento dos gastos públicos para garantir os auxílio a população mais pobre.

No dia 10 de novembro, o Ministério da Defesa divulgou uma nova nota a respeito da fiscalização do sistema eletrônico de votação feita por militares das três armas.

O órgão que controla as Forças Armadas diz que a análise não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas nas eleições de 2022, embora não tenha apontado irregularidades .

No dia 14 de nomembro, Lula viaja para o COP-27 no Egito de carona no avião do empresário José Seripieri Junior , dos planos de saúde Qualicorp, preso em julho de 2020 pela Operação Lava Jato .

Na mesma semana, Lula anuncia na equipe de transição ex-ministros e políticos aliados que já foram presos ou denunciados por corrupção. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi preso em uma das fases da Operação Lava Jato pela suspeita de ter pedido um pagamento de R$ 5 milhões ao empresário Eike Batista. Após polêmicas, Mantega pede desligamento da equipe de transição.

A equipe de transição de Lula (PT) tem pelo menos 67 integrantes que já foram investigados pelas autoridades públicas . A lista envolve os principais nomes do governo de transição, incluindo Gleisi Hoffmann, coordenadora da Articulação Política e Aloizio Mercadante, coordenador dos grupos técnicos.

Nos últimos dias de novembro , o presidente da Câmara Arthur Lira (PP) traiu aliança com Jair Bolsonaro (PL) parar garantir sua reeleição e a manutenção do Orçamento Secreto , prometendo ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma base com a maioria do Congresso a partir de 2023.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) manda suspender o pagamento de recursos de emendas orçamento secreto após o PT declarar apoio à reeleição de Lira como presidente da Câmara dos Deputados.

Depois do presidente da República bloquear os repasses financeiros - a reserva para o orçamento secreto deste ano soma R$ 16,5 bilhões, porém, com a decisão, R$ 7,8 bilhões estão bloqueados pelo governo federal - Arthur Lira (PP) vai para o embate. O parlamentar avisou a pessoas próximas que quem vai pagar o pato são deputados bolsonaristas.

