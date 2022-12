Renato Alves/Agência Brasília Ibaneis, Janja e Alckmin se encontraram em Brasília

O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), e Janja da Silva, futura primeira-dama do Brasil, se reuniram nesta quinta-feira (1°) com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O trio conversou sobre os detalhes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontecerá em Brasília no dia primeiro de janeiro do ano que vem.



Segundo informações da socióloga Janja, mais de 20 artistas vão cantar em dois palcos na capital federal no dia da posse. A futura-primeira dama está encarregada por organizar a cerimônia. Por conta disso foi convidada para conversar com Ibaneis ao lado de Alckmin.

"Estive, na manhã de hoje, com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o governador do DF, Ibaneis Rocha, para agradecer a disponibilidade do governo distrital e das instituições responsáveis para o sucesso da realização da posse e do Festival do Futuro. A alegria vai tomar posse", explicou a esposa do presidente eleito Lula em uma rede social.

Janja já confirmou a participação de Pabllo Vittar, BaianaSystem, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Gilsons, Chico César, Teresa Cristina, Maria Rita e Valesca Popozuda. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida foram convidados, mas ainda não confirmaram se vão participar.

Na última quarta (31), a esposa do presidente eleito Lula deu entrevista no Centro Cultural Banco do Brasil e relatou que a cerimônia vai seguir o roteiro institucional. Porém, ela deixou claro que fará “pequenas e poucas alterações” em comparação com outras posses.

Ela também relatou que a equipe está preocupada com a segurança do petista, tanto que agentes da Polícia Federal, das forças de segurança do DF e das Forças Armadas trabalham para que o futuro chefe do executivo federal não corra nenhum risco durante o evento.

Diplomação

Antes da posse de Lula, haverá a cerimônia da diplomação marcada para o dia 12 de dezembro, às 14h, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A diplomação oficializa o resultado das urnas que elegeu Lula com 50,9% dos votos. Após o ato, o político estará apto a exercer o mandato. Os documentos serão assinados pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

