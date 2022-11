Reprodução: Twitter / @pedropaulo Entre os deputados, há um alinhamento pela indicação de Pedro Paulo, nome de confiança do prefeito do Rio

O PSD (Partido Social Democrata) deverá indicar apenas dois dos três nomes cotados como possíveis indicações à Esplanada dos Ministérios . Na terça-feira (29), deputados e senadores da sigla se reuniram com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um hotel na região central de Brasília e o petista indicou interlocutores para tratar do assunto.

No PSD, há um consenso de que o partido terá o direito de indicar um nome da Câmara e outro do Senado. Entre os deputados, já há um alinhamento pela indicação de Pedro Paulo (PSD-RJ), nome de confiança do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que conquistou o apoio dos colegas. Ainda há dúvidas sobre qual pasta ele ocuparia se ganhasse o aval de Lula.

Entre os senadores, por sua vez, a disputa é acirrada. Trabalham pela indicação o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) e Carlos Favaro (PSD-MT), que poderiam ser alocados nas áreas de Infraestrutura e Agricultura, respectivamente. Ambos os senadores se engajaram na campanha de Lula e foram os consultores do presidente eleito durante a disputa ao Palácio do Planalto.

Paralelamente, as negociações também ocorrem com outros partidos. Em encontro na segunda-feira (28), Lula disse ao presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), que o partido receberá ao menos um ministério no futuro governo. Caciques da sigla esperam ser contemplados, no entanto, com pelo menos três pastas.

