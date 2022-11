Rovena Rosa/Agência Brasil - 08/10/2018 Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR) , criticou nesta segunda-feira (28) a compra no valor de R$ 5 bilhões do governo de Jair Bolsonaro (PL) para a compra de pelo menos 98 blindados . Segundo a deputada federal, a aquisição neste custo é "imoral" e "lamentável".

"Esse é o valor que o Exército calcula gastar com 98 blindados no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Uma imoralidade com a situação caótica das contas públicas e que passa o povo. Estudaremos o que pode ser feito a partir de janeiro. Lamentável", escreveu Gleisi no Twitter.

Novo modelo

O governo anunciou a compra de 98 blindados que custaram R$ 5,07 bilhões (900 milhões de euros) nesta segunda. A escolha de modelo do Exército deve ter o contrato assinado no dia 5 de dezembro no Quartel-General do Exército, em Brasília.

A viatura escolhida foi o Centauro II , criado pelo consórcio italiano CIO (Oto Melara), das empresas Iveco Veículos de Defesa e Leonardo.

Componentes do veículo

O veículo pesa 30 toneladas e consegue atingir uma velocidade de 105 km/h em vias pavimentadas, segundo a ficha técnica do modelo. Eles contam ainda com canhões de 120 mm e serão utilizados para modernizar a frota.

Ademais, o Centauro II possui um motor com mais de 720 cavalos que oferece "desempenhos inigualáveis em termos de velocidade e aceleração", segundo a empresa fabricante.

O modelo pode também lidar com ameaças como minas, IEDs (Improvised Explosive Device, na tradução Dispositivo Explosivo Improvisado) e as munições cinéticas. Ele tem capacidade para transportar três pessoas, o comandante, o artilheiro e o carregador.

O novo blindado do Exército, de tração 8×8 e capaz de disparar munições especiais, substituirá as viaturas de reconhecimento Cascavel, produzido em pela empresa Engesa, em 1970.

