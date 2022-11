Ricardo Stuckert Lula tomará posse em 1° de janeiro do ano que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende divulgar na próxima semana o nome do futuro ministro da Defesa . A pasta é vista como delicada por parte dos integrantes do governo de transição. José Múcio , ex-ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), é o favorito para comandar a área.



O Ministério da Defesa é responsável por lidar com as Forças Armadas. Atualmente, os militares possuem forte ligação com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Por isso o PT tem tomado muito cuidado para escolher quem cuidará do setor a partir do ano que vem.

Internamente, Lula já avisou que escolherá um civil e não um militar, como tem sido feito pelo governo federal desde Michel Temer (MDB). A escolha de Múcio é vista como importante, porque ele é tratado como habilidoso e com capacidade para resolver problemas.

Ele já foi ministro de Relações Institucionais no segundo governo Lula. À época, sua imagem ganhou elogios pela sua postura maleável e de fácil acesso para dialogar. A torcida da direção do PT é que José consiga ter a mesma habilidade ao conversar com membros das Forças Armadas.

José Múcio não confirma convite

José é o favorito para cuidar da Defesa, mas ele garantiu que ainda não tem nada definido. Ao ser procurado pelo jornal O Globo, o ex-ministro do TCU relatou que ninguém do governo eleito o procurou para ficar responsável pela pasta a partir do dia 1° de janeiro do ano que vem. “Não recebi convite algum”, resumiu.

Lula criou núcleos temáticos para cuidar de todos os setores, mas optou por não seguir o mesmo caminho com a Defesa. Por isso ele comunicou a um grupo de militares que divulgará o ministro e os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica já na próxima semana.

Ele quer resolver a questão para discutir com o chefe da pasta todas as questões da área, sem precisar passar por um intermediário. “A transição será feita, mas num formato diferente das demais áreas”, concluiu.

