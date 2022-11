Divulgação Redes Sociais Renato Feder é indicado para assumir a Educação em SP

Jovem político e empresário de 44 anos, Renato Feder é atual secretário da Educação do estado do Paraná . O nome de Feder foi confirmado pelo futuro governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para chefiar pasta da Educação no estado de São Paulo.

O empresário é secretário da Educação e trabalhou durante toda a gestão de Ratinho Junior, atual governador. O futuro secretário chegou a ser indicado pelo prestidente Jair Bolsonaro (PL) ao Ministério da Educação em 2020, mas a indicação não andou. Ele também chegou a defender a extinção do MEC, mas hoje afirma que não pensa mais dessa forma.

Ano passado o governo do também Paraná chegou a contratar uma faculdade particular para oferecer disciplinas profissionalizantes à distância (EAD) aos alunos do ensino médio. À época, os jovens não gostaram da medida e iniciaram protestos contra sala de aula sem professor.

A empresa educacional Unicesumar ganhou edital de contrato no valor de R$ 38,4 milhões para "disciplinas técnicas, não constantes da Base Nacional Curricular Comum, em cursos de Educação Profissional para a produção, ministração e transmissão das disciplinas técnicas presenciais mediadas por tecnologia, síncronas, com sistemas de interatividade e disponibilização de monitores, para estudantes do ensino técnico profissional integrado ao Ensino Médio da rede estadual de ensino do Paraná".

Nos protestos os estudantes compartilharam fotos acusando o governo de colocar uma televisão com mais de 40 alunos sem professores para dar suporte e tirar dúvidas.

Outra medida de Feder como secretário no Paraná foi a implementação de 207 escolas em modelo cívico-militar no estado, o modelo diferente das escolas militares das Forças Armadas. Nesse modelo, as secretarias estaduais da educação são responsáveis pelos currículos escolares e cabe aos militares o trabalho de gestão educacional.

Paraná atingiu a maior média do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021 entre alunos do Ensino Médio. Com nota de 4,9. O Paraná ficou sete décimos acima da média nacional.

Renato Feder é co-autor no livro "Carregando o Elefante - Como Transformar o Brasil no País Mais Rico do Mundo" juntamente com Alexandre Ostrowiecki. Ambos sustentaram na obra que a pasta a Educação deveria extinta e o ensino público privatizado (escolas e universidade).

Currículo acadêmico do Futuro Secretário

Natural de São Paulo (SP), Renato Feder é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestre em economia pela Universidade de São Paulo (USP). Já atuou como professor, gestor e diretor de escolas e também foi assessor voluntário da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

