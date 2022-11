Reprodução Lula com o uniforme da seleção

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está assistindo ao primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24) em sua residência, na cidade de São Paulo. O petista, que se recupera de um procedimento hospitalar que retirou placas branca na laringe, postou mais cedo uma mensagem pedindo aos eleitores para torcerem pelo Brasil .



Lula tinha viagem marcada para Brasília na última quarta (23), mas adiou sua ida e resolveu ficar em São Paulo para cuidar da voz. A assessoria de comunicação do petista confirmou para o Portal iG, que o presidente eleito resolveu ficar em casa ao lado da esposa, a socióloga Rosângela, mais conhecida como Janja, para acompanhar os jogadores da seleção.

Mais cedo, ele usou as redes sociais para mandar um recado a seus seguidores. Ele pediu que todos os brasileiros usassem a camisa verde e a amarela “com orgulho”. A intenção dele foi afastar qualquer associação política com o uniforme da equipe pentacampeã do mundo.

"Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil", postou Lula.

Desde os protestos de 2013, a camisa amarela da seleção brasileira passou a ser vista como instrumento de um grupo político. De 2016 para cá, manifestantes de direita e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram com maior frequência o uniforme, o que incomodou simpatizantes de partidos políticos de esquerda.

Brasil na Copa do Mundo

O Brasil está no grupo G com Sérvia, adversário da estreia, Suíça (partida acontecerá na próxima segunda (28)) e Camarões (jogo que ocorrerá na próxima quinta (1°)).

A seleção brasileira busca conquistar o hexacampeonato e se manter isolada como a maior campeã do mundo. O país venceu o torneio em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Já são 20 anos que o Brasil tenta voltar ao topo do futebol mundial.

