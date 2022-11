Ansa Guerra: Ucrânia alerta para mais ataques russos no país

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, alertou neste domingo (27) que a Rússia está "planejando novos ataques" contra seu país, pedindo às forças de defesa e aos cidadãos que estejam preparados.

Moscou teve como alvo a infraestrutura vital nas últimas semanas, provocando quedas de energia e matando civis. Ataques na última quarta-feira (23) causaram os piores danos até agora no conflito de nove meses, deixando milhões sem luz, água ou aquecimento.

Não houve resposta de Moscou às alegações de Zelenskiy. Em Kiev nevou e as temperaturas giravam em torno de 0 °C no domingo, enquanto milhões dentro e ao redor da capital ucraniana sofriam com interrupções no fornecimento de eletricidade e aquecimento central.

O Kremlin negou na semana passada que seus ataques à rede de eletricidade da Ucrânia visavam civis, mas disse que Kiev poderia "acabar com o sofrimento" de sua população atendendo às demandas da Rússia.

A Rússia anexou faixas do Leste e Sul da Ucrânia em setembro e o presidente Vladimir Putin disse que as demandas territoriais de Moscou não são negociáveis. Após a anexação, Zelenskiy disse que não negociaria com Moscou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.