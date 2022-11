Reprodução/Montagem iG - 17/03/2022 Joe Biden e Vladimir Putin





A reunião entre autoridades dos Estados Unidos e Rússia para negociar sobre desarmamento nuclear , que estavam marcadas para esta semana, foram adiadas . A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores russo e pela embaixada dos Estados Unidos nesta segunda-feira.

Os representantes se encontrariam na capital egípcia, Cairo, de 29 de novembro a 6 de dezembro. Entre os pontos que devem ser discutidos na reunião está a retomada das inspeções sob o tratado de redução de armas nucleares Novo Start. Ela foram suspensas em março de 2020 por conta da pandemia de Covid-19.





O Ministério das Relações Exteriores russo informou que a sessão previamente agendada da Comissão Consultiva Bilateral sob o Novo Tratado Start EUA-Rússia "foi adiada para uma data posterior". A pasta não deu nenhuma razão para o adiamento.

