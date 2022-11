Reprodução/Twitter Rodrigo Garcia (PSDB), governador de São Paulo

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), disse nesta sexta-feira (25) que as pautas ambientais no estado não deverão retroceder. Em discurso feito na abertura do evento “ Fórum Estadão Think: Sustentabilidade, Habitação e o Novo Rio Pinheiros ”, o chefe do executivo relatou que os projetos do estado são “sustentáveis”.



O seminário reuniu autoridades com representantes do mercado e sociedade civil para debater políticas públicas que buscam melhorar a vida da população de São Paulo. O encontro ficou marcado pela defesa de Garcia aos programas desenvolvidos pela sua gestão.

Rodrigo Garcia afirmou que o estado paulista se tornou “sustentável” e que os “projetos na área ambiental, que estão em execução ou foram idealizados por nossas equipes técnicas, já estão pactuados com a sociedade”.

O governador ainda relatou que “dificilmente qualquer governo que vem pela frente” conseguirá retroceder a pauta ambiental em São Paulo, porque é “uma pauta da sociedade paulista, não de governo”.

Rodrigo Garcia comenta transição de Garcia

O governador também falou que a transição com o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem sido respeitosa, transparente e republicana. “Eu tenho certeza que o governador eleito dará continuidade em grande parte de nossos projetos. Ele já disse que não é um governo de ruptura, mas de mudanças”, comentou.

“O governo de São Paulo se comprometeu com a despoluição do Rio Pinheiros e implantou o ICMS ambiental para incentivar a preservação do meio ambiente. Esses são dois exemplos de projetos que são executados com responsabilidade social, ecológica e sustentável”, acrescentou.

Rodrigo Garcia nas eleições 2022

Rodrigo Garcia venceu as eleições em 2018 como vice-governador de João Doria (PSDB), quando ainda era filiado ao DEM. Ele teve importante papel no governo e se transferiu para o partido tucano com o objetivo de ser o candidato em 2022.

Inicialmente, o foco dele era apoiar Doria para o cargo de presidente da República. No entanto, o ex-governador tentou voltar atrás e buscar a reeleição. Só que o grupo de Garcia ameaçou romper com o ex-tucano.

Desta forma, Garcia se lançou como candidato e trabalhou para ficar mais conhecido pelos eleitores. Apesar do esforço, ele ficou em terceiro lugar e viu Tarcísio vencer Fernando Haddad (PT) no segundo turno.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.