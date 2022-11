NATO North Atlantic Treaty Organization - 12.10.2022 Secretário-Geral da OTAN Jens Stoltenberg

O secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , Jens Stoltenberg, disse nesta sexta-feira (25) que se a Rússia vencer a guerra contra a Ucrânia , “não haverá paz duradoura”.

Segundo Stoltenberg, a “opressão e a autocracia prevalecem sobre a liberdade e a democracia” com uma derrota dos ucranianos.

Em relação a um possível acordo entre as duas nações, o secretário-geral afirmou que depende das negociações "nos campos de batalha".

“Portanto, a melhor maneira de aumentar as chances de uma solução pacífica é apoiar a Ucrânia”, afirmou. Alguns países como os Estados Unidos ofereceram mais equipamentos modernos e treinamentos militares aos ucranianos.

Stoltenberg informou a jornalistas que se reunirá com os ministros das Relações Exteriores da Bósnia e Herzegovina, Geórgia e Moldávia nos próximos dias. Segundo ele, os países “enfrentam a pressão russa de muitas maneiras diferentes” e a encontro servirá para tomar “medidas para ajudá-los a proteger sua independência e fortalecer sua capacidade de se defender”.

Ataques em Kiev

A capital da Ucrânia tem cerca de 70% das residências sem energia por conta de uma série de ataques com mísseis russos . Os bombardeios têm atingido infraestruturas de energia e estão prejudicando o abastecimento de água nos imóveis, nos maiores estragos na região em nove meses de guerra.

De acordo com a prefeitura, as equipes de reparação e emergência estão trabalhando arduamente para restaurar os sistemas de aquecimento.

"Os russos estão intensificando o bombardeio de bairros residenciais de Kherson. Depois dos mísseis de ontem, hoje eles atacaram 13 vezes, um dos bairros mais populosos, Tavriyskyi, na parte norte da cidade foi atingido", disse o conselheiro regional Sergii Khlan.

A situação na capital ucraniana tem se agravado desde o último sábado (19), quando o território começou a enfrentar apagões.

Para atender a população, que precisa lidar com temperaturas abaixo dos 0ºC em meio ao inverno, foram disponibilizados "centros de aquecimento" movidos a geradores.

