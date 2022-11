Divulgação TASS: 02.10.2022 Tanque russo em região próxima a Kherson na Ucrânia





Ao menos 15 pessoas morreram e 35 ficaram feridas após uma série de ataques da Rússia contra a cidade de Kherson , retomada recentemente pelas autoridades de Kiev, nesta sexta-feira (25), informam autoridades locais ao portal Ukrinform.

Segundo os representantes, ao menos 78 ataques foram feitos na localidade desde a madrugada e, além de causarem vítimas, eles destruíram casas privadas e edifícios residenciais.

Por conta dos riscos, pacientes de vários hospitais da cidade precisaram ser evacuados às pressas para outras cidades, conforme reportou o portal Ukrainska Pravda.

De acordo com o chefe da administração regional, Yaroslav Yanushevich, as crianças atendidas no hospital clínico regional foram transferidas para Mykolaiv e os do instituto psiquiátrico foram levados para Odessa.





Kherson, capital de uma região homônima que foi anexada unilateralmente pela Rússia, voltou ao controle de Kiev no dia 11 de novembro após ficar sob controle dos invasores desde os primeiros dias da guerra.

As tropas russas, formadas por cerca de 30 mil homens, se deslocaram para Novaya Kakhovka, que fica na margem esquerda do rio Dnipro - Kherson fica na direita - e de lá fazem ataques contra a capital da região.

No entanto, nesta sexta, lançamentos de morteiros feitos por ucranianos atingiram bases russas e deixaram ao menos seis soldados mortos, além de vários feridos.

