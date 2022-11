Reprodução: redes sociais - 20/10/2022 Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para prestar solidariedade aos familiares das vítimas de ataque a escolas na cidade de Aracruz , no Espírito Santo . O petista relatou que ficou sabendo da tragédia com tristeza e manifestou apoio a Renato Casagrande , governador do estado.



"Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador Casagrande na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas", escreveu.

Na manhã de hoje, um ataque a tiros a duas escolas em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, deixaram ao menos três mortos e 11 feridos. Entre as vítimas estão dois professores e um aluno, que não tiveram as identidades divulgadas.

Os crimes foram registrados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e na escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), no mesmo bairro.

Segundo a Polícia Militar, o responsável pelo ataque é um aluno adolescente da Escola Estadual Primo Bitti. Ainda de acordo com a corporação, ele entrou na sala dos professores e em outras salas da escola munido de uma pistola e vários carregadores, e efetuou os disparos.

Depois, ele entrou em um carro e invadiu uma escola particular no mesmo bairro, o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), efetuando novos disparos.

O áudio de um policial

Em um áudio gravado por um policial – que foi confirmado pela corporação – ele conta o que se sabe sobre a dinâmica do crime até o momento.

"Tivemos um atentado cometido por um aluno, um adolescente, que estuda no turno da tarde no Colégio Bitti. Ele teria entrado na escola, na sala dos professores e também em outras salas, com uma pistola e vários carregadores. Atingiu seis pessoas e duas tiveram o óbito confirmado no local", conta o capitão Alexandre.

"O adolescente, depois, em um veículo Renault Duster dourado e com placas tampadas, foi ao outro colégio. Lá, ele fez a mesma coisa, e atingiu cinco pessoas. Um óbito no local."

