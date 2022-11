Reprodução Caminhões incendiados bloqueando a BR-163, em Sorriso (MT)

O menino Gabriel da Guia Boa Sorte, de 9 anos, conseguiu realizar a cirurgia de reconstrução da visão do olho esquerdo após ter sido impedido por manifestantes de passar pela BR-163, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso .

O procedimento foi realizado em na capital do estado, Cuiabá , na tarde dessa quarta-feira (23) e teve cerca de quatro horas de duração.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana após um vídeo mostrar o pai da criança, Eder Rodrigues Boa Sorte, sendo barrado na tentativa de passar pela rodovia por um grupo de pessoas , que participavam de atos antidemocráticos na noite dessa segunda (21).

O homem levava o filho de 9 anos para realizar a cirurgia oftalmológica após o menino sofrer um acidente na escola e já ter passado por um procedimento. O pai conseguiu a nova operação para o menino após uma batalha judicial.

A nova cirurgia era necessária para que os médicos tentassem recuperar a visão do olho lesionado e de modo que a criança não perdesse o globo ocular.

Na ocasião, eles estavam em um ônibus com outros 24 pacientes da Secretaria de Saúde do município, mas não conseguiu seguir viagem. Um dos manifestantes chegou a dizer que o pai devia seguir a pé e que não se importava se o filho dele ficasse cego .

A família, então, só conseguiu passar pelo local após ser orientada por alguns manifestantes para seguir por dentro de uma fazenda, mas o compromisso precisou ser reagendado.

O outro filho de Eder, que tem 10 anos, estava presente no momento em que o pai foi impedido de passar pelo bloqueio e acompanhou toda a discussão. No vídeo, é possível ver que o garoto chega a pedir para o pai não continuar a discussão, enquanto alguns manifestantes gritavam.

Este e outros bloqueios em protesto contra o resultado das eleições chegaram ao fim, em Mato Grosso , na terça (22), após uma força-tarefa policial desmontar todas as barreiras e dispersar os manifestantes. Quase 20 trechos de rodovias federais estavam bloqueados no estado.

O menino agora se recupera da nova cirurgia.

