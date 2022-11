Reprodução/YouTube Discovery Plus 13.08.2022 Ex-presidente dos EUA, Donald Trump

Uma reportagem do The Washington Post afirmou que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , se encontrou com Eduardo Bolsonaro e tem aconselhado o atual presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), a como agir neste cenário de derrota. Segundo o jornal, Trump tem orientado que o atual chefe do executivo conteste a vitória do adversário perante as urnas.



A reunião teria acontecido no "Mar-a-Lago", resort de luxo localizado em Palm Beach, na Flórida, logo após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-estrategista de Trump , Steve Bannon, preso recentemente e condenado por obstruir investigações sobre o ataque ao Capitólio em 2021, confirmou que o encontrou ocorreu no Estado do Arizona, dizendo ao Post que o assunto tratado foi “a força das manifestações pró-Bolsonaro e potenciais desafios sobre o resultado eleitoral no Brasil”. Outro tema discutido pelo dois, segundo informou o ex-assessor de Trump, Jason Miller, foi a "censura digital e a liberdade de expressão”.

Segundo os jornalistas Elizabeth Dwoskin e Gabriela Sá Pessoa que assinam a matéria, os aliados de Bolsonaro encontram-se divididos quanto aos "próximos passos", com alguns querendo uma contestação imediata da vitória de Lula e outros pendendo para uma "guerra global em defesa da liberdade de expressão”.





Outro ponto trazido pela reportagem foi as recentes tentativas do atual presidente e o partido ao qual participa, PL, de contestação das urnas eletrônicas, dizendo que "provavelmente falhará, mas pode encorajar apoiadores”. “Manifestantes já foram fotografados segurando cartazes nos quais se lia #BrazilianSpring e #BrazilWasStolen, em inglês, mostrando grande ligação entre os movimentos de direita nos dois países”, completa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.