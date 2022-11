Reprodução/Twitter Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro , Eduardo Paes (PSD), realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (23) para apresentar o Plano Verão, que terá investimentos de R$ 1,2 bilhão para evitar enchentes. Ele alertou os cariocas para ficarem atentos às instruções para que não ocorra nenhuma morte.



“A gente vem trabalhando muito essa cultura de prevenção de risco de novo. O nosso apelo: Não paguem para ver. Não esperem deslizamentos, vidas serem perdidas. Isso a gente não recupera depois”, afirmou, referindo-se às áreas de risco.

O projeto tem como objetivo realizar obras para a prevenção de deslizamentos, desassoreamento de rios, alagamentos, limpezas de ralos e simulações de evacuações. O valor inicial do projeto é de R$ 1,2 bilhão.

O Rio de Janeiro contará com um sistema de sirenes, que atingirá 103 comunidades mapeadas com áreas de risco. A prefeitura já fez 46 obras e 56 vão ser finalizadas até o final deste ano. Paes garantiu que outras 135 obras estão passando pelo processo de licitação.

Eduardo Paes faz alerta

O prefeito do Rio de Janeiro deixou claro que o projeto tem como intenção diminuir os impactos que as chuvas podem levar para a cidade. Porém, ele aproveitou para avisar aos cariocas que as fortes chuvas podem prejudicar muitas famílias. Por isso, segundo Paes, é preciso que todos estejam atentos.

“É o período do ano mais tenso para todos nós, em que os riscos existem. Não há cidade no mundo preparada para a quantidade de chuva. Vamos usar o exemplo da Praça da Bandeira. Nós fizemos ali o possível, reduzimos enormemente a quantidade de alagamentos. Mas se tiver uma chuva muito, muito forte, vai encher”, explicou.

Eduardo Paes e as eleições 2022

Eduardo Paes apoiou a candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa do prefeito é que o governo federal retome os investimentos em obras de infraestrutura na cidade carioca.

Ao longo da campanha, o chefe do executivo do Rio de Janeiro afirmou que Lula foi o presidente que mais realizou obras na capital fluminense.

