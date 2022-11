Reprodução/TV Câmara 30.10.2022 Presidente da Câmara dos Deputados

A bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados bateu o martelo e vai apoiar Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Casa. O partido, que tem 59 deputados, resolveu não levar adiante a chance de Luciano Bivar lançar seu nome para concorrer ao cargo.



A sigla também aprovou um indicativo que abre a possibilidade de compor uma federação com o PP. Caso isso ocorra, as duas legendas vão atuar juntas na Câmara durante o governo Lula.

“Deliberamos que as conversas sobre federação com o PP podem avançar, a depender das condições que forem dadas daqui em diante — disse Danilo Forte (UB-CE) para o jornal O Globo.

Bivar, presidente da legenda, não participou da reunião. Ele articulou fazer parte de um bloco com o MDB, no entanto, acabou não obtendo sucesso. O cacique político garantiu aos seus aliados que não irá se opor ao desejo da bancada.

União Brasil com o PT?

Luciano Bivar é o maior defensor da aliança entre o União Brasil e o Partido dos Trabalhadores. Ele já avisou que não há chance do seu partido fazer oposição ao futuro governo Lula.

A relação dele com os petistas tem sido tão boa que foi convidado para a reunião do conselho político da equipe de transição. O presidente do UB seguirá articulando para que a agremiação esteja na base de apoio.

Arthur Lira na presidência da Câmara

Arthur Lira deve ser reeleito na Câmara. O atual presidente da Casa conta com o apoio do União Brasil, PSD, Republicanos, PP, PL e PDT. O Solidariedade também deve indicar apoio ao chefe do poder legislativo federal.

O presidente eleito Lula garantiu que será neutro na disputa pelo Congresso Nacional. Seu foco, segundo ele, é ter uma ótima relação com os presidentes da Câmara e do Senado. Na avaliação dele, não é papel do poder executivo se envolver nas eleições do poder legislativo.

Há chance de Lira ser candidato único. Porém, deputados avaliam que o PSOL e um bolsonarista radical podem lançar candidaturas para concorrer. Porém, a tendência é que até partidos de esquerda sigam com o atual presidente da Câmara.

