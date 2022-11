Valter Campanato/Agência Brasil - 20.11.2022 Abertura dos portões para 2ª etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022

Nesta quarta-feira (23), a partir das 18h, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 , conforme comunicado. As respostas podem ser conferidas no site do instituto .

Ao acessar o portal , o estudante deve selecionar o ano "2022" e escolher, no primeiro e segundo dias, o caderno correspondente a qual o aluno realizou nas datas de aplicação (ex: caderno amarelo).

As provas dos cadernos aplicados também estarão disponíveis on-line, caso o candidato não tenha mais a versão impressa e queira revisitar as questões respondidas.

Na edição deste ano, cerca de 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para realizar o Enem . Deste número, 26,7% faltaram no primeiro dia de aplicação e 31,9%, no segundo .

Do total de estudantes que compareceram aos locais de prova , ao menos 193 não conseguiram realizar o exame por falhas logísticas, como emergências médicas, interrupção temporária de energia elétrica ou no abastecimento de água, por exemplo.

Outros, tiveram que se abster da prova por terem contraído doenças infectocontagiosas, como a Covid-19. Já que se tratam de faltas justificáveis, esses estudantes podem pedir a reaplicação da prova, mas devem se atentar ao prazo, que acaba nesta sexta-feira (25), na página do participante .

Resultados

Embora os gabaritos oficiais sejam liberados hoje, os resultados só vão aparecer ao candidato no site do Inep em 13 de fevereiro de 2023 , conforme o cronograma divulgado pelo instituto.

Uma vez que, mesmo com os gabaritos das provas em mãos, ainda não será possível saber qual foi a nota da prova. Isso porque o Enem utiliza como método de correção a teoria de resposta ao item (TRI). As notas variam de acordo com os acertos e erros dos estudantes em cada prova.

Já o espelho da redação e os detalhes das correções, serão divulgados somente em abril, assim como a nota dos participantes treineiros — aqueles que ainda não concluíram o Ensino Médio e fizeram o exame apenas como teste.

O tema do texto deste ano foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil" .

Após a divulgação dos resultados do Enem, serão abertas as inscrições para os processos seletivos que utilizam a nota como forma de ingresso no ensino superior. As datas, no entanto, ainda não foram anunciadas.

O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep .

O Enem foi aplicado nos domingos dias 13 e 20 de novembro em mais de 1,7 mil municípios para cerca de 2,5 milhões de estudantes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.