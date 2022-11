Dario Zalis Erasmo Carlos

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou nas redes sociais uma mensagem de pesar pelo falecimento do cantor Erasmo Carlos . O cantor “Tremendão” da Jovem Guarda morreu aos 81 anos na tarde desta nesta terça-feira (22).



“Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente", escreveu Lula.

O petista ressaltou que Erasmo foi responsável por grandes sucessos que embalaram a vida de milhões de brasileiros ao longo das últimas décadas. “Deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão em nossas lembranças e na trilha sonora de nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Erasmo Carlos", completou.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) também demonstrou sua admiração pelo compositor. “A perda de Erasmo Carlos é sentida por todos os brasileiros. Cantor, compositor e instrumentista, o Tremendão dedicou 50 anos de dedicação à música e à cultura do nosso país embalando as vidas de gerações de brasileiros. Meus sentimentos à família e aos amigos", publicou.

Outros políticos se manifestaram

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), também prestou sua homenagem para Erasmo. “Lamento muito o falecimento de Erasmo Carlos. Sempre fui muito fã e tive o prazer de o encontrar pessoalmente muitas vezes. Suas músicas embalaram multidões por todo o Brasil e fazem parte de nossa história. Meus sentimentos à família, amigos e fãs”, escreveu.

O deputado estadual eleito por São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), foi outro político que demonstrou comoção pelo falecimento do músico. “Sofremos mais uma perda com a partida do cantor e compositor Erasmo Carlos, aos 81 anos. Ele iniciou a carreira na Jovem Guarda e encantou gerações com letras inspiradas, em parceria com Roberto Carlos. Erasmo foi inovador no rock nacional e extraordinariamente produtivo”, publicou.

Confira as homenagens:

Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente. — Lula (@LulaOficial) November 22, 2022

A perda de Erasmo Carlos é sentida por todos os brasileiros. Cantor, compositor e instrumentista, o Tremendão dedicou 50 anos de dedicação à música e à cultura do nosso país embalando as vidas de gerações de brasileiros. Meus sentimentos à família e aos amigos. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) November 22, 2022

Perdemos hoje um dos gigantes da música brasileira. Vá em paz, Erasmo Carlos. Que Deus conforte a família e os amigos. pic.twitter.com/K0mKIlYqZZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 22, 2022

O Brasil se despede hoje de um dos seus maiores ícones musicais: Erasmo Carlos, pioneiro do rock brasileiro. A sua genialidade marcou muitas gerações, como a minha, e seguirá inspirando as que virão. pic.twitter.com/RkC6XAQ9Kk — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) November 22, 2022

Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do nosso Tremendão, o querido Erasmo Carlos. Perdemos um dos maiores da nossa cultura, recentemente premiado com um Grammy Latino. Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos fãs. 🖤



Foto: divulgação pic.twitter.com/N9KV38tcxM — PT Brasil (@ptbrasil) November 22, 2022

Sofremos mais uma perda com a partida do cantor e compositor Erasmo Carlos, aos 81 anos. Ele iniciou a carreira na Jovem Guarda e encantou gerações com letras inspiradas, em parceria com Roberto Carlos. Erasmo foi inovador no rock nacional e extraordinariamente produtivo + pic.twitter.com/8Y6NXEB9au — Eduardo Suplicy (@esuplicy) November 22, 2022

Lamento muito o falecimento de Erasmo Carlos. Sempre fui muito fã e tive o prazer de o encontrar pessoalmente muitas vezes. Suas músicas embalaram multidões por todo o Brasil e fazem parte de nossa história. Meus sentimentos à família, amigos e fãs. pic.twitter.com/qQxckmakBP — Ciro Gomes (@cirogomes) November 22, 2022





Perdemos hoje Erasmo Carlos, o Tremendão, que foi devidamente premiado no último Grammy com seu álbum “O Futuro Pertence à… jovem Guarda”, deixa um legado gigante para a cultura brasileira. O nosso muito obrigado a ele e os nossos sentimentos aos familiares. Descanse em paz! pic.twitter.com/qeszt9UPQl — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) November 22, 2022

A morte de Erasmo Carlos afeta toda uma geração. Um dos pioneiros do rock nacional, nos ensinou muito sobre amor, arte, sobre a vida. As músicas dele estiveram presentes em toda a minha jornada e continuarão vivas. Erasmo se foi no dia do músico, o dia dele.



Obrigado por tudo! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 22, 2022





Morte de Erasmo Carlos

O músico morreu nesta terça no Rio de Janeiro. Erasmo foi um dos pioneiros do rock e uma das principais lideranças da Jovem Guarda. Ele estava internado no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. O cantor deixa esposa e três filhos.

No dia 2 de novembro, o artista usou as redes sociais para comemorar sua saída do hospital. Ele ficou internado durante duas semanas para tratar de uma síndrome edemigênica. Após o tratamento, o cantor foi liberado pelos médicos para ficar em casa.

Porém, segundo informações da TV Globo, o compositor retornou ao hospital e foi intubado na última segunda (21).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.