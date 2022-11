Reprodução/Youtube Presidente eleito Lula





O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal , Júlio Danilo , afirmou que a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá “precauções”. Em entrevista à Folha de S.Paulo publicada nesta segunda-feira (21), ele relatou que há “riscos naturais”, mas que a cerimônia será segura.

Júlio explicou que a equipe de transição está responsável pela preparação da festa, além da futura primeira-dama estar acompanhando cada detalhe de perto. Ele relatou que a segurança do DF ficará com a responsabilidade de cercar o local e fazer o controle do público.

“A equipe de transição, inclusive com a primeira-dama, é que vai preparar a festa. Toda a segurança do perímetro é responsabilidade nossa. Controle de trânsito, de acesso das pessoas. A gente vai botar uma linha de revista – é natural, isso ocorre em toda a manifestação–, para evitar que alguém entre com canivete, com arma, fogos de artifício”, comentou.

A reportagem relembrou que a segurança de Lula entrou na categoria “risco alto”. Porém, Júlio detalhou que o trabalho durante a campanha é diferente da posse, porque um candidato costuma ficar muito próximo do público.

“Na campanha a exposição é muito maior, o próprio candidato quer ter contato com o público. Quando você sai da campanha, consegue fazer um controle maior. Na campanha, é o caos quando o político quer sair, abraçar e beijar – aquilo é um risco tremendo”, explicou.

“Eu acho que ainda está muito polarizado. A gente vê que as pessoas estão com discurso muito inflamado. Então eu acho que tem um risco natural, não se pode descuidar disso”, acrescentou.

“Por isso nós tomamos todas as precauções. Mas é aquilo: o presidente desfila em carro aberto, público muito grande. Fica sempre aquele temor, se alguém vai tentar atacar. Mas vai ser bem planejado, a gente tem costume de fazer esse tipo de segurança”, completou.

Segurança do público

Milhares de petistas estão se organizando para saírem das suas cidades e assistirem a cerimônia de posse de Lula. Grupos se preparam para viajarem em excursões e a maior preocupação é com a segurança. Júlio contou na entrevista que todos estarão protegidos.

“Podem se sentir seguras [as pessoas que vão assistir a cerimônia]. Nós estamos prontos para oferecer segurança às pessoas. A democracia é assim”, concluiu.

