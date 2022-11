Montagem Lula e John Kerry vão se encontrar

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Egito na última segunda-feira (14) para participar da COP27 . O petista conversará com John Kerry , representante dos Estados Unidos para assuntos climáticos. Ele também se reunirá com Xie Zhen Hua alto representante chinês para o Clima.



Durante a campanha eleitoral das eleições 2022, Lula prometeu inúmeras vezes colocar o Meio Ambiente como prioridade. Por conta disso, lideranças internacionais demonstram expectativa para conversar com o presidente eleito do Brasil para formalizar alianças.

John Kerry, enviado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou para a BBC News Brasil que está “animado” para se encontrar com Lula. Os dois conversarão na cidade de Sharm El-Sheik. O diálogo servirá para saber como os dois países agirão em conjunto para preservar a floresta Amazônica.

“Vamos analisar… Obviamente eu quero ter a chance de conversar (com Lula), mas estou confiante de que ele vai promover uma completa guinada nas políticas”, falou Kerry. “Estamos animados para trabalhar com ele e confiantes de que faremos tudo o que podemos para preservar a Amazônia”.

Durante a gestão Bolsonaro, o Fundo Amazônia, que tem cerca de US$ 1 bilhão em recursos doados pela Noruega e a Alemanha, ficaram bloqueados por causa do mau relacionamento entre o Brasil com os dois países. Os Estados Unidos e a União Europeia também diminuíram o diálogo com o atual governo brasileiro.

Lula e as promessas na COP27

O futuro chefe do Executivo federal irá sinalizar que sua gestão irá adotar políticas públicas para que o combate ao desmatamento da Amazônia seja bem sucedido. O posicionamento de Lula tem como principal objetivo conquistar o respaldo internacional para colocar suas ações em prática.

O petista avisará ao mundo que trabalhará para que chegue a zero o desmatamento na Amazônia e a emissão zero de gases que ocasionam no efeito estufa na matriz energética. Ele ainda se esforçará para que empresários explorem a região de maneira sustentável.

O presidente eleito ainda sinalizará que adotará medidas rígidas para acabar com o garimpo ilegal em terras indígenas. Ao longo dos últimos dois anos, Lula demonstrou muita insatisfação com as medidas adotadas por Bolsonaro. Na avaliação dele, o atual governo desmontou políticas públicas na área, o que facilitou ações criminosas de garimpeiros.

Uma das suas promessas de campanha para acabar com o garimpo ilegal é a criação do Ministério dos Povos Originários. A deputada federal eleita Sônia Guajajara é a favorita para ocupar a pasta. Ela é vista como uma figura política preparada para apresentar medidas que protejam os indígenas.

Lula vai propor na COP27 que o Brasil seja a sede da COP30, que ocorrerá em 2025. O petista é esperado com enorme expectativa por autoridades de diversos países.

