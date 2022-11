Ansa Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

Nesta terça-feira (15), o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky afirmou a líderes do G20 que a guerra com a Rússia pode estar próxima do fim. Segundo o mandatário, ele está "convencido que agora é o momento em que a guerra pode e deve ser interrompida ".

O presidente ucraniano acredita que com o recuo das tropas da Rússia na cidade de Kherson é uma oportunidade para pressionar Vladimir Putin para um acordo de paz entre os países. "Nós não vamos permitir que a Rússia recomponha suas forças", afirmou Zelensky aos líderes dos países mais ricos do mundo.

Zelensky pede a libertação de de prisioneiros e a retirada de todas as tropas da Rússia do país, mantendo, assim, a Ucrânia com seu território.

"Por favor, escolham o caminho da liderança - e juntos vamos implementar a fórmula da paz", disse.

O presidente russo Vladimir Putin não ir ao G20. O mandatário está sendo representado no evento por Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia.

Segundo Lavrov, as condições impostas pela Ucrânia para retomar uma renegociação com Moscou eram totalemente "fora da realidade".

Alguns países como os Estados Unidos acreditam que o G20 condene a guerra entre Rússia e Ucrânia pelo fato do impacto provocado na economia global.

