Reprodução/TV Globo - 15.11.2022 Equipes da EcoPonte fazem reparos na estrutura da Ponte Rio-Niterói atingida por navio

Equipes da EcoPonte, empresa que administra a Ponte, realizam na manhã desta terça-feira (15) reparos na estrutura da Ponte Rio-Niterói após a colisão com o navio São Luiz , por volta das 18h25 desta segunda-feira (14).

No momento, em direção ao Rio, o tráfego está parcialmente liberado. Na grande reta, duas faixas permanecem fechadas para reparos no guarda-corpo da ponte. Já no sentido Niterói, a via foi totalmente liberada. O navio se desprendeu das amarras e, à deriva, atingiu a ponte com a força dos ventos, provocando o fechamento da via nos dois sentidos.

Equipes de de engenharia da EcoPonte já estão no local realizando uma nova vistoria nesta terça. De acordo com a concessionária, será feita no solo e no mar, com embarcação. A ação também conta com engenheiros consultores.

A embarcação foi rebocada e levada para o Porto do Rio, onde está atracada. Três rebocadores participaram do trabalho de retirada da embarcação, o navio São Luiz, um graneleiro (cargueiro de grãos).

Mais um vídeo do navio que acabou de bater na Ponte Rio Niterói.

Impressionante! pic.twitter.com/QZTnac1ZMN — FORA BOLSONARO (@ResistDemBrasil) November 14, 2022

