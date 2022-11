Divulgação Roberto Kalil Filho

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), deve anunciar nesta segunda-feira (14) a integração dos médicos Ludhmila Hajjar , Miguel Srougi e Roberto Kalil na equipe de transição do governo Lula (PT). Os três, que são professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ( USP ), farão parte do grupo de Saúde, que já conta com a presença de Dráuzio Varella .



A informação foi dada em primeira mão pela jornalista Andreia Sadi, do portal G1, e confirmada pelo Portal iG. O convite foi realizado semana passada e o trio resolveu participar da transição para ajudar o futuro governo. Todos possuem boa relação tanto com Lula quanto com Alckmin.

Carreira de Kalil

Roberto Kalil é o médico responsável por acompanhar a saúde do presidente eleito Lula. Na última sexta (11), o petista fez um check-up com o cardiologista para poder viajar ao Egito para participar da COP27.

Com 63 anos, Kalil se formou na Universidade de Santo Amaro (UNISA). Desde 2011, ele é o professor titular de cardiologia da FMUSP, além de ser diretor clínico do Instituto do Coração (Incor) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O médico ainda foi responsável pela fundação do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, permitindo a criação da residência médica em cardiologia. O doutor é padrinho da instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) há 11 anos e supervisiona o site de saúde Coração & Vida.

Carreira de Ludhmila

Ludhmila se formou na Universidade de Brasília (UnB) e se especializou em clínica médica, cardiologia, terapia intensiva e medicina de emergência. Também é professora da USP, diretora de tecnologia e inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, além de coordenar a área de cardio-oncologia do InCor.

Ela foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser ministra da Saúde, substituindo o general Eduardo Pazuello. À época, o deputado federal eleito era pressionado pelo Centrão por conta da Covid-19. A médica passou a ser vista como um bom nome por ser uma figura técnica.

No entanto, ela sofreu ataques de bolsonaristas por criticar ações negacionistas, como a defesa de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, além de ser defensora do isolamento social.

Miguel Srougi

Miguel é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, em 1970, se tornou doutor em Urologia pela Universidade de São Paulo. Ele realizou pós-graduação em Urologia na Harvard Medical School (Boston, EUA).

O médico foi autor e coautor de mais de 500 artigos científicos publicados em revistas brasileiras e internacionais. Também orientou dezenas de alunos e participou diretamente da formação de 230 especialistas no setor de Urologia. Ainda escreveu ou editor 21 livros científicos.

Prestigiado internacionalmente, recebeu 64 prêmios e honrarias no setor médico, como o Prêmio Conrad Wessel. Ele é presidente do Conselho Consultivo da Fundação “Criança é Vida”.

