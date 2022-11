Fernando Frazão/Agência Brasil - 28/09/2022 Pancadas e chuva são previstas para boa parte do dia neste feriado

Esta segunda-feira (14) começou chuvosa em boa parte do país. Os temporais devem persistir durante todo feriado da Proclamação da República no Brasil . O ar deve ficar abafado e faz calor, em alguns momentos podem ocorrer períodos de sol, no entanto, pancadas de chuva são previstas para boa parte do dia, especialmente à tarde e à noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ).

Ainda segundo o Inmet, há riscos de rajadas de vento variando de 60 a 80 km/h durante os temporais. É possível que haja queda de granizo em Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste de São Paulo, oeste de Goiás e de Mato Grosso.

Durante o feriado, apesar de muitas nuvens no céu, algumas áreas do Sul já voltam a ter tempo firme e não há previsão de frio. As capitais de Florianópolis e Porto Alegre seguem abafadas e com pouca chuva à tarde. Em Curitiba, não há previsão de chuva.

Já em Brasília, norte de Mato Grosso, sul do Pará e no estado do Tocantins, a chuva volta a ganhar intensidade e há riscos de temporais à tarde.

O Sudeste terá um feriado abafado e quente, com previsão de chuva concentrada em toda a Região. Em Minas Gerais, no interior e nas áreas de serra do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo estão previstas chuvas fortes. Já no litoral de São Paulo e do Rio, haverá pancadas com raios e rajadas de vento durante á tarde.

No Maranhão até o interior do Rio Grande do Norte faz muito sol. No entanto, há previsão de pancadas de chuva em outras áreas do centro-norte do país.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.