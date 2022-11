Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 09/11/2022 O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin e de coordenadores da transição

O médico cardiologista de Lula, Kalil comandará a comissão de especialistas para transição de governo da pasta da Saúde, juntamente com Drauzio e Lottenberg. A lista foi divulgada pela colunista e apresentadora Andréia Sadi da GloboNews e conta com outros nomes importantes da medicina e da pesquisa científica na área de saúde. Sadi destaca o contraste do perfil dos indicados para a equipe de transição do próximo governo com o de Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro, que no início da pandemia rejeitou a compra de vacinas e chegou a incentivar o uso de cloroquina durante diversas ocasiões, mesmo sem comprovação científica de sua eficiência, é taxado por muitos como um líder negacionista, valendo destaque da jornalista como tendo uma 'postura anticientífica'.

Grupo de profissionai não deve fazer parte 'formal' do gabinete e atuará como uma assessoria para definição de prioridades.

Veja os nomes convidados:

Roberto Kalil Filho da Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da USP e do Hosptial Sírio-Libanês; Giovanni Guido Cerri da Faculdade de medicina e Hospital das Clínicas da USP, Miguel Srougi da Faculdade de Medicina na USP, Academia Nacional de Medicina, Instituto Criança e Vida; Carlos Roberto Ribeiro de Carvalh o da Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da USP; Fábio Biscegli Jatene da Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da USP, Academia Nacional de Medicina; Claudio Lottenberg da Hospital Israelita Albert Einstein, Coalizão Saúde; Drauzio Varella ; José Medina Pestana da Universidade Federal de São Paulo, Hospital do Rim; Linamara Rizzo Battistella da Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da USP, Organização Pan-americana de Saúde, OPAS.

O grupo prestará informações das necessidade e prioridades na Sáude à equipe o gabinete de transição, que é composta pelos ex-ministro da Saúde Humberto Costa José Gomes Temporão , Alexandre Padilha e Arthur Chioro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.