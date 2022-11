Reprodução / CNN Brasil - 10.11.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em discurso no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília

Neste sábado (12), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao hospital Sírio-Libanês , em São Paulo. O futuro chefe do Executivo federal realiza exames de rotina antes de viajar ao Egito . Na semana que vem, ele participará da COP27 , conferência da ONU sobre mudanças climáticas.



"O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está no hospital Sírio Libanês para exames de rotina, antes de sua viagem para a COP 27 no Egito", afirma nota divulgada pela assessoria de imprensa de Lula. Ele está sendo observado pelo cardiologista Roberto Kalil Filho.

O presidente eleito vai desembarcar na próxima segunda-feira (14) ao Egito. Ele está sendo tratado como uma das principais atrações da COP27. O petista tem dito que seu governo investirá pesado para preservar a Amazônia, e buscará investidores para explorar, de maneira sustentável, a região para gerar economia.

Marina Silva, que já desembarcou no país, defendeu que o Brasil tenha protagonismo no debate sobre Meio Ambiente . Ela acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de enfraquecer as políticas públicas no setor. A deputada federal eleita relatou que será preciso muito esforço da sociedade para recuperar as bandeiras levantadas pelos governos anteriores.

Lula e a COP27

Na última quinta (10), o presidente eleito discurso para parlamentares de partidos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil. Lula comentou como atuará na COP27.

"Já vou ter no Egito mais conversas com lideranças mundiais em um único dia do que o Bolsonaro teve em quatro anos. Uma das coisas que vamos fazer é recolocar o Brasil no centro da geopolítica internacional", comentou. "Vocês não têm noção da expectativa que o Brasil está gerando no mundo."

Após passar pelo Egito, Lula desembarcará em Portugal para se encontrar com António Costa, primeiro-ministro, e Marcelo Rebelo de Sousa, presidente. Eles conversarão sobre alianças entre o Brasil e o país europeu para negociações que deverão ser feitas a partir do ano que vem.

Na sexta (11), o petista se encontrou com o ex-chanceler Celso Amorim, seu conselheiro para a política externa. Os dois discutiram como deve ser o comportamento do presidente eleito durante a viagem ao Egito.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.