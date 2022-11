Reprodução/Youtube AFP Português 06.11.2022 A COP27 acontece em Sharm el-Sheikh, no Egito

Neste sábado (12), a Conferência das Partes ( COP27 ) completa uma semana. O financiamento dos países em desenvolvimento está entre as principais questões que estão sendo debatidas na conferência do clima, no Egito . Uma das propostas envolve troca de dívida externa por ações de prevenção e combate às mudanças climáticas .

Nações da América Latina, como Colômbia e Haiti, estão entre os países, de um grupo de 58, que estão mais vulneráveis ao clima. A pauta de troca de dívidas por ações é defendida por estes países com alto endividamento e pelo V20. No entanto, outras nações também debatem essa possibilidade.

A maior devedora do Fundo Monetário Internacional (FMI) atualmente, a Argentina, defende que o investimento em ações ambientais substitua uma parte de sua dívida.

Os egípcios, com a intenção de promover ações nesse sentido, fizeram um convite, na quinta-feira (10), a países devedores e credores para integrar uma coalizão de dívida sustentável.

“Sem um maior espaço fiscal e um fórum internacional para lidar com questões de dívida pendentes, muitas nações não conseguirão cumprir suas prioridades de desenvolvimento e não conseguirão fazer progressos vitais em relação a seus objetivos climáticos, levando a um fracasso global nas mudanças climáticas”, diz a iniciativa.

O pacto exige que a troca da dívida por ações de clima seja contemplada adições ao Acordo de Paris.

Nas últimas duas décadas, segundo um relatório do V20 em parceria com a divisão de negociações climáticas da ONU, apontou que as mudanças climáticas já eliminaram ⅕ da riqueza dos países do grupo, ou US$ 525 bilhões.

“Estima-se que as perdas devido às mudanças climáticas nas últimas duas décadas ultrapassem a metade de todo o crescimento”, afirmou a V20.

Atualmente, os países mais desenvolvidos são os maiores responsáveis pelo aquecimento global, no entanto, ao mesmo tempo são os mais afetados pelas mudanças climáticas.

