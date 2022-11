Reprodução/redes sociais Simone Tebet

O marqueteiro da campanha de Simone Tebet (MDB), Felipe Soutello , disse neste sábado (12) que uma federação pode fortalecer os partidos de centro. Na avaliação dele, será muito importante se o MDB , PSDB , Cidadania , Podemos e PDT se juntarem nas próximas semanas.



“Precisa ter uma concentração de partidos para que esse miolo da sociedade consiga ter um respiro e se fortalecer. A federação MDB, PSDB, Cidadania, talvez Podemos, talvez PDT, é muito importante. Tem que fortalecer lideranças, porque o centro é especialista em jogar contra seu próprio time. Eduardo [Leite] e Raquel Lyra são uma esperança”, afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Os presidentes do Podemos, Renata Abreu, do PSDB, Bruno Araújo, do MDB, Baleia Rossi e do Cidadania, Roberto Freitas, se encontraram em Brasília no mês passado para discutir a criação de uma federação. Os quatro também colocaram na mesa a possibilidade de se fundirem.

Com uma possível união, as quatro siglas conseguiram ter a maior bancada do Senado (21 senadores) e uma das maiores da Câmara (72 deputados federais). A junção daria maior força para negociar com o futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Terceira via foi um erro

O marqueteiro também afirmou na entrevista que a terceira via se equivocou. Na avaliação dele, ao lançar a candidatura de Simone Tebet, MDB, PSDB, Podemos e Cidadania não deram muita importância para as disputas que aconteceram nos estados brasileiros.

Nas eleições 2022, mesmo com Tebet concorrendo à presidência, lideranças emedebistas de 11 estados resolveram apoiar Lula ainda no primeiro turno. No segundo turno, Simone embarcou na candidatura petista e agora resolveu fazer parte da equipe de transição.

A senadora é cotada para ocupar um ministério no futuro governo Lula. Por isso sua candidatura em 2026 ao Planalto é colocada como dúvida pelo marqueteiro.

“Entender que eleição não é jogo de pôquer. Tem um dia seguinte. A política é uma trajetória. A Simone respeitou muito esse processo. Não pode ser tudo ou nada”, completou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.