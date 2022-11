Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro e André Tavares sorrindo

Nesta quarta-feira (9), o advogado André Ramos Tavares foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para ocupar a vaga de ministro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A indicação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.



Existia enorme expectativa para saber quem o presidente da República iria nomear para ficar com o posto. Ele segurou a nomeação durante seis meses, aumentando a tensão no TSE. A decisão de Bolsonaro ocorreu faltando dois meses para deixar o poder Executivo federal.

Em quatro de maio, o STF (Supremo Tribunal Federal) enviou a lista tríplice de indicações para o mandatário avaliar. O nome de Ramos Tavares estava no documento. O advogado contou com o apoio do vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski. André conquistou nove votos entre os 11 ministros da Corte.

Também foram citados Fabrício Juliano Mendes Medeiros, tendo oito votos, e Vera Lúcia Santana Araújo, com sete.

Com os nomes em mãos, Bolsonaro conversou com aliados e reclamou do perfil de todos os indicados. Na avaliação dele, todos tinham pensamentos mais próximos da esquerda. No entanto, ele foi convencido por pessoas próximas a indicar o nome mais votado da lista tríplice.

Quem é André Ramos Tavares?

Doutor e mestre em Direito pela PUC-SP, André Ramos Tavares é ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Ele é visto como um profissional com uma carreira bem-sucedida para ocupar uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral.

Ele ocupará a vaga do ministro Carlos Mário Velloso Filho, que renunciou em março alegando questão de saúde. Ele poderia seguir no posto até agosto do ano que vem, sendo responsável por avaliar questões de propagandas eleitorais durante as eleições 2022. A ministra Cármen Lúcia foi quem recebeu a responsabilidade de cuidar do tema.

