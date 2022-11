Reprodução / TV Globo - 29.09.2022 Simone Tebet apoiou Lula no segundo turno das eleições 2022

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) defendeu que o primeiro ministro do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a ser indicado seja o da Fazenda . A parlamentar acredita que essa é uma forma de evitar "ruídos" causados por declarações do petista.

"Acho que é natural, o mercado tem dúvidas, e consequentemente a cada fala política do presidente eleito Lula, isso acaba criando alguns ruídos. Então, (a escolha deve acontecer) no seu devido tempo. Mas sim, o mais rápido possível dentro do tempo do presidente eleito, eu entendo, sim, que o primeiro nome que deva ser anunciado é o ministro da Fazenda ou da Economia", disse.

Tebet lidera o grupo que vai discutir medidas para a área social no período de transição . Ela entende que a indicação de um ministro da Fazenda serviria para que ele explicasse a política econômica do futuro governo e declarações de Lula feitas em um "contexto político".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.