Montagem/iG Joe Biden e Xi Jinping se reunirão na Indonésia

A Casa Branca informou, nesta quinta-feira (10), que Joe Biden se encontrará com Xi Jinping, presidente da China , na próxima semana. A reunião acontece em um período de crise entre os dois países.

Os chefes de Estado se reunirão na seunga-feira (14) em Bali, na Indonésia, local onde será realizada a cúpula do G20.

De acordo com o comunicado, um dos principais objetivos do encontro entre os dois líderes será um alinhamento nas comunicações entre os dois países, que ficou estremecida principalmente por conta da diplomacia relacionada a Taiwan .

"Os líderes discutirão os esforços para manter e aprofundar as linhas de comunicação entre os Estados Unidos e a República Popular da China , gerenciar com responsabilidade a concorrência e trabalhar juntos onde nossos interesses se alinham, especialmente em desafios transnacionais que afetam a comunidade internacional", disse em nota o governo norte-americano.

A Casa Branca ressalta também que Biden e Jinping discutirão assuntos que dizem respeito a questões tanto regionais, como globais. Será a primeira vez que eles se encontrarão desde 2021, quando o norte-americano asusmiu a Presidência.

Visita de Nancy a Taiwan

As tensões entre EUA e China foram elevadas após Nancy Pelosi, presidente da Câmara norte-americana, visitar Taiwan para se encontrar com a presidente Tsai Ing-wen.

As informações sobre a viagem eram mantidas em sigilo , mesmo dos congressistas que a acompanhavam. Eles não receberam o itinerário completo, nem mesmo a confirmação da escala em Taiwan, até o dia em que partiram e somente depois do embarque da delegação.

Como reação à viagem da representante dos EUA, os chineses intensificaram as suas atividades militares na fronteira com a ilha. Outra medida adotada por Pequim foi uma sanção econômica imposta a Taipei. As exportações de areia natural a Taiwan foram interrompidas, assim como as importações de frutas cítricas e produtos de pesca congelados.

A China também interrompeu a cooperação com Washington em questões-chave como meio ambiente e segurança. Além disso, foram anunciadas sanções impostas contra Nancy e "sua família imediata".

A China prometeu um dia tomar a autogovernada e democrática Taiwan à força, se necessário. Pequim tenta manter a ilha isolada no cenário mundial e se opõe aos países que mantêm intercâmbios oficiais com Taipei.

