A deputada eleita Marina Silva (Rede-SP) voltou a falar sobre um possível retorno para o Ministério do Meio Ambiente . Em entrevista para a CNN Brasil nesta quinta-feira (10), durante sua passagem pela COP27 , em Sharm el-Sheikh, no Egito, a ex-senadora disse que não vai pressionar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



De acordo com a ex-ministra, esse não é o momento para um aliado “criar constrangimentos” ao petista. “Tudo o que um aliado não deve fazer é criar constrangimento para o presidente [eleito]”, respondeu ao ser questionada sobre ser ministra novamente.

Ela relatou que uma possível conversa sobre o tema só ocorrerá se Lula tiver a intenção de chamá-la para o cargo. Marina também deixou claro que seu retorno ocorrerá apenas se concordar com o projeto do governo federal.

“Para que ele se sinta à vontade para escolher sua equipe de acordo com o que acha mais adequado com os objetivos que ele traçou nas diferentes agendas, como desenvolvimento, economia, saúde, educação e meio ambiente”, falou ela.

Sobre o setor, Marina comentou que o Meio Ambiente é uma “agenda estratégica para o Brasil e para o mundo na qual o Brasil já mostrou que sabe o que fazer, como fazer e mostrou resultados”, opinou.

No início da semana, a ex-ministra defendeu que o Brasil seja protagonista na COP27. “Um dos passos [para o avanço da agenda de preservação] é a volta do Brasil ao terreno das COPs como protagonista”, afirmou.

“No governo [Jair] Bolsonaro eles sempre condicionam controlar o desmatamento a que nos paguem para fazer isso. E o Brasil vai dizer, sim, quer a cooperação internacional, mas preservar a Amazônia e os biomas brasileiros é interesse nosso”, acrescentou.

Lula na COP27

Lula viajará ao Egito para participar da COP27 na próxima segunda (14). Sua comitiva terá a participação de Marina Silva, a futura primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e dos ex-ministros de governos do PT Izabella Teixeira, Celso Amorim, Aloizio Mercadante (PT) e Fernando Haddad (PT).

