Reprodução/YouTube - 10.11.2022 Lula elogiou Alexandre de Moraes

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o trabalho feito pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes . O elogio do petista ocorreu durante discurso para aliados em Brasília nesta quinta-feira (10). Ele relatou que vai respeitar a independência entre os Poderes e chamou o ministro de “homem de comportamento exemplar”.



“O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é orgulho de todo o Brasil, e não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador ou progressista, ou de direita, de centro, o que importa é que ele foi de muita coragem, de muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições”, falou Lula no Centro Cultural Banco do Brasil.

O presidente eleito visitou os ministros do Supremo Tribunal Federal e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na última quarta (9). Ele relatou que as conversas foram fundamentais para sinalizar um aceno de “paz”.

“Eu vim visitar as instituições para provar a partir de agora vocês vão ter paz porque eu vou ser respeitado, porque esse país vai voltar a civilidade”, comentou Lula.

O comportamento do presidente eleito é um contraponto ao governo Bolsonaro (PL). Nos últimos quatro anos, o atual chefe do executivo federal entrou em guerra diversas vezes com o Congresso Nacional e com o Supremo, principalmente contra Alexandre de Moraes.

Lula diz que Bolsonaro precisa se desculpar

Ainda durante seu discurso, Lula afirmou que Bolsonaro "tem a obrigação" de se desculpar pelos ataques feitos ao sistema eleitoral brasileiro, após divulgação do relatório das Forças Armadas .

"Um presidente da República não tinha o direito de envolver as Forças Armadas para fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante", disse Lula a deputados e senadores no local.

"Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que ele está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e às Forças Armadas por ter usado uma instituição séria [...] para que fosse humilhada apresentando um relatório que não diz absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou", afirmou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.