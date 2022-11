Reprodução/Twitter Joe Biden diz que midterms é teste de democracia

O partido Republicano se aproxima de uma vitória apertada a composição de maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos . Já o controle do Senado permance incerto — enquanto a contagem se estende, mantendo ambos partidos empatados. Os democratas evitaram a tal esperada "onda vermelha" republicana nas eleições de meio de mandato.

Segundo a projeção de votos Edison Research, os republicanos conquistaram pelo menos 210 assentos na Câmara. Caso tivessem recebido oito a mais (218 votos) o partido de (Donald Trump) poderia tirar a Câmara dos democratas e barrar a agenda legislativa do presidente Joe Biden.

O destino do Senado é ainda mais incerto. Disputas acirradas nos estados de Nevada e Arizona , ainda contabilizam metodicamente milhares de cédulas não contadas e qualquer um dos partidos pode assumir o controle da casa após os resultado desses estados.

Biden disse que as eleições são 'um teste da democracia dos EUA' devido ao momento em que centenas de candidatos republicanos compartilham falsas alegações de que ex-presidente Donald Trump perdeu a eleição presidencial em 2020 por fraude.

A liderança do Senado deve ser definida pela segunda vez em um segundo turno no estado da Geórgia. O candidato democrata Raphael Warnock e o republicano Herschel Walker n ão conseguiram atingir 50% na terça-feira, forçando-os a uma nova disputa em 6 de dezembro.

