Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23/03/2017 Rodrigo Pacheco

Nesta terça-feira (8), a bancada do PSD selou um apoio à reeleição do atual presidente do Senado , Rodigo Pacheco , para mais dois anos no comando da Casa, em um almoço na residência oficial do mineiro.

Pacheco contará com o apoio do seu antecessor com seu antecessor na Presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), como cabo eleitoral. A partir de agora, o objetivo é angariar mais votos.

Alguns senadores do PSD acreditam que a sigla do atual presidente, o PL, irá apresentar um nome paradisputar contra Pacheco. Em 2023, o partido de Jair Bolsonaro terá a maior bancada da Casa, com 15 integrantes.

Veja os senadores que participaram do almoço com Rodigo Pacheco:

Alexandre Silveira (MG);

Angelo Coronel (BA);

Carlos Fávaro (MT);

Daniella Ribeiro (PB);

Lucas Barreto (AP);

Omar Aziz (AM);

Otto Alencar (BA);

Vanderlan Cardoso (GO).

Só não compareceram ao almoço com Pacheco, o líder do partido no Senado, Nelsinho Trad (MS), que viajou à Colômbia para presidir sessão do Parlamento Amazônico, e os senadores Irajá (TO) e Sérgio Petecão (AC).

Na terça, o encontro também definiu que Silveira, Fávaro, Omar Aziz e Otto Alencar irão representar a bancada do PSD no Senado no governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Estes se juntarão com o líder do PSD na Câmara, Antônio Brito (BA), que também irá integrar o conselho político da equipe de transição de governo, coordenada por Gleisi Hoffmann.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.