Rovena Rosa/Agência Brasil - 07.10.2018 Geraldo Alckmin

Nesta terça-feira (8), o vice-presidente eleito da República e coordenador da equipe de transição , Geraldo Alckmin (PSB), disse durante entrevista que o relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas é assunto do Judiciário. O documento deve ser divulga ainda nesta quarta (9).

"Não tenho nenhuma informação sobre esse relatório. Agora, quem cuida disso é o Poder Judiciário que tem uma justiça especializada para isso que é a Justiça eleitoral", disse Alckmin.

Durante entrevista a jornalistas na terça, Valdemar Costa Neto, o presidente nacional do PL, não respondeu se reconhece ou não o resultado da eleição para presidente da República. De acordo com Neto, ele irá aguardar a apresentação do relatório produzido pelos militares para dar uma opinião sobre o assunto.

Neto chegou a celebrar o crescimento do "bolsonarismo" no Brasil e anunciou nova candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Planalto em 2026. Ele também contou que convidou o atual mandatário do país para assumir a presidência de honra do seu partido e compor a executiva nacional.

