As experiências bem-sucedidas da cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para reduzir as emissões de carbono e o desequilíbrio ecológico estão na mesa de debates da COP-27, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, realizada na cidade de Sharm El Sheikh, no Egito.

A apresentação foi feita pelo prefeito Axel Grael, que também é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, representando os 500 maiores municípios brasileiros.

Axel destacou o novo cenário político brasileiro e a importância da parceria entre as diferentes esferas de poder para adaptar as cidades e desenvolver projetos inovadores no combate às mudanças climáticas no país.

Citou investimentos feitos em Niterói para contenção de encostas e o recém-inaugurado painel de informações sobre mudanças climáticas, como parte das propostas de implantação de políticas públicas voltadas para neutralização de carbono e sustentabilidade.

A COP 27 reúne, até o dia 18 de novembro, representantes de governos e da sociedade civil de 200 países para discutir maneiras de enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas.

Os debates têm como eixo principal o novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que analisa vulnerabilidades, capacidades e limites do mundo e da sociedade para se adaptarem ao contexto de alterações climáticas que decorrem, em larga escala, da interferência humana no meio ambiente.

