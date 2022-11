Reprodução/Twitter - 18.08.2022 TRE-PR encontra erros na prestação de contas da campanha de Moro

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ( TRE-PR ) detectou irregularidades na prestação de contas da campanha do senador eleito Sergio Moro (União Brasil).

O ex-ministro da Justiça recebeu intimação da Justiça na última segunda-feira (7) para enviar, no prazo de três dias, novos documentos que comprovem os gastos durante as eleições.

A Justiça Eleitoral apontou uma série de falhas na prestação de contas da campanha de Moro. Entre elas, está a ausência de extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Segundo o parecer da Justiça, a equipe da campanha de Moro também não apresentou extratos bancários do período integral de campanha eleitoral - não estão disponíveis as movimentações financeiras de agosto e outubro.

Falta de identificação

O levantamento do TRE-PR aponta, também, que na prestação de contas de Moro foram encontradas receitas sem a indicação do CPF ou CNPJ dos extratos eletrônicos - o que impossibilita a identificação e o conferimento da identidade dos doadores declarados.

Outro problema encontrado é em relação aos casos de doações de outros candidatos ou partidos para a campanha de Moro, mas com informações divergentes das prestações de contas dos doadores.

Ex-juiz e ex-ministro, Moro foi eleito senador pelo Paraná com 1,9 milhão de votos, 33,5% do total destinados para os candidatos ao Senado. Ele foi mais bem votado que Paulo Martins (PL) e Alvaro Dias (PODE).

