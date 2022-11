Reprodução CNN Brasil - 09.11.2022 Lira e Lula se encontraram em Brasília nesta quarta-feira (9)





O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , nesta quarta-feira (9), na Residência Oficial, em Brasília.

Durante a reunião, Lula e Lira estiveram a todo tempo acompanhados. De acordo com o deputado Alencar Santana (PT-SP), que participou do encontro, também estiveram presentes o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os deputados petistas Reginaldo Lopes (MG), José Guimarães (CE), Odair Cunha (MG), e o coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloizio Mercadante.

Santana afirma que a eleição à Presidência da Câmara não foi discutida na reunião. Lira é aliado do atual presidente Jair Bolsonaro e se coloca informalmente como candidato à reeleição. Ele reune apoio das bancadas do Centrão na Casa.





Por outro lado, a PEC (proposta de emenda à Constituição) que viabilizará o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 foi tópico de discussão. Petistas apontam que Lira se mostrou disposto a dar andamento ao projeto na Câmara e que há "forte sensibilidade" pelos parlamentares para a sua aprovação.

A expectativa do partido é que a PEC seja "resolvida" no Congresso até o fim de novembro. Porém, a proposta ainda está sendo elaborada pela equipe do governo de transição. Ainda não se sabe se o benefício ficará fora do teto de gastos apenas em 2023 ou por tempo indeterminado.

