Reprodução Jovens desaparecidas, presas pela polícia americana na fronteira com o Canadá, serão deportadas

As jovens Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, Desirrê Freitas, de 26, e Katiuscia Torres de 30 anos, foram presas pela polícia do Maine, nos EUA, no início da semana, ao atravessarem a fronteira dos EUA com o Canadá portando documentos irregulares.

Desirrê e Letícia eram consideradas desaparecidas pelas famílias no Brasil. Após detenção, as três jovens deverão ser extraditadas ao país.

Entenda o caso:

O pai de Letícia registrou queixa de desaparecimento da filha na delegacia de Perdões, em Minas Gerais, onde afirmou que desde abril deste ano Letícia estava desaparecida e sem contato com a família. Ela estaria acompanha da amiga Desirrê.

Os familiares suspeitaram que a terceira garota, Kat Torres, teria cooptado as duas para aplicar golpes financeiros na internet.

O pai de Letícia disse à polícia que a jovem foi participar do programa de trabalho Au Pair (como babá), porém começou a se comportar diferente após se envolver com outra garota, Kat Torres.

Após as suspeitas de que Letícia e Dessirê seriam vítimas de cárcere privado na casa de Kat Torres, Letícia postou um vídeo onde dizia ter fugido do cativeiro.

"Gente, eu quero a ajuda de vocês. Eu estou tentando falar e vocês não estão acreditando. Por favor, a Desirrê está em perigo. Eu consegui sair do cativeiro, mas a Desirrê ainda está lá. Eu vou tentar salvar ela"

Em outra postagem, a garota mudou a versão e garantiu que estava na casa de Kat Torres por livre e espontânea vontade e fez acusações contra a própria família. Letícia chegou a gravar um vídeo acusando o próprio pai de abuso sexual.

Denúncias

As denúncias investigadas pela polícia envolvem suspeita de tráfico humano para fins de prostituição. Essa teoria ganhou peso após fotos das duas serem vistas em sites conteúdo adulto e ofertas de serviços de prostituição.

Segundo informou O GLOBO, o Consulado Brasileiro em Boston, que atua na jurisdição do Maine foi procurado para oferecer mais informações sobre o motivo das prisões.

A advogada de Desirrê e Letícia, disse na reportagem que 'as jovens estariam detidas na Stewart Detention Center, enquanto que Kat Torres foi presa na Cumberland County Jail'.

O Ministério das Relações Exteriores informou por meio de nota que acompanhava a situação das duas jovens e está em contato com do Consulado-Geral do Brasil em Houston.

Para as famílias, Letícia e Desirrê foram vítimas de um grupo de uma rede de prostituição, que seria coordenada por Kat Torres. Torres, que é ex-modelo e chegou a escrever um livro de auto ajuda entitulado "A Voz", usou as redes sociais para negar as acusações.

O caso acabou ganhando notoriedade nacional, após a modelo Yamin Brunet se pronunciar sobre o caso durante uma live feita por Letícia. Após isso, Torres fez acusações na redes sociais de Brunet estava envolvida numa rede de prostituição nos EUA .

Yasmin entrou com uma ação criminal nos EUA por injúria contra Kat Torres e por meio de uma nota em redes sociais disse:

"Não vou comentar mais nada a respeito desse caso. Os meus advogados no Brasil e nos Estados Unidos já estão tomando as providências cabíveis. As autoridades já estão investigando. Entrei nessa história tentando ajudar, mas agora vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção. Tráfico humano é um assunto grave, não é para brincar ou ganhar fama em cima".

