Sergei Ilyin / Kremlin Pool Vladimir Putin decreta lei marcial em Kherson

Na manhã desta quarta-feira (9), a Rússia ordenou a saída das suas tropas da cidade de Kherson , no Sul da Ucrânia . A ordem russa veio diante de uma vasta contraofensiva ucraniana na cidade, capturada em março pelos russos.

Kherson é considerada um ponto estratégico pelas tropas russas, por ser capital da província de mesmo nome que dá acesso à Península da Crimeia.

"Continuem retirando os soldados", anunciou na televisão o ministro Sergei Shoigu ao general Sergei Surovikin, comandante das operações russas na Ucrânia, admitindo que a decisão de se retirar para a margem direita do rio Dniéper "não foi nada fácil".

De acordo com a BBC, Surovikin disse que não é mais possível realziar o envio de suprimentos para a cidade.

"Nessas circunstâncias, a opção mais sensata é organizar a defesa ao longo de uma linha de barreira ao longo do rio Dniéper", disse o general.

O anúncio da retirada das tropas veio logo após a mídia russa divulgar que um funcionário de alto escalão da ocupação da Rússia na região de Kherson, Kirill Stremousov, faleceu nesta quarta.

"Estou muito triste em anunciar que Kirill Stremousov morreu na região de Kherson em um acidente de trânsito", disse Vladimir Saldo, chefe da administração russa de ocupação na região.

Nos últimos meses, vários funcionários nomeados por Moscou foram alvo de ataques, às vezes mortais, atribuídos pelo Kremlin aos serviços secretos ucranianos que operam atrás das linhas inimigas.

Desde que Kherson foi conquistada no início de março, Kirill Stremousov se tornou um dos porta-vozes mais conhecidos das forças de ocupação russas. Ele muitas vezes se expressou nas mídias pró-Kremlin e apoiou energicamente a campanha militar russa na Ucrânia.

"É uma grande tragédia, uma perda irreparável", reagiu no Telegram Sergei Aksionov, chefe da ocupação pró-russa da região ucraniana da Crimeia, anexada por Moscou.

Segundo vários veículos de comunicação russos, Kirill Stremousov nasceu em 1976 na região ucraniana de Donetsk, no Leste ucraniano, parcialmente ocupada pelo Exército russo.

