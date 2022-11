BRUNNO DANTAS-TJRJ - 07.11.2022 Ex-deputada federal Flordelis durante julgamento

O primeiro dia do julgamento da ex-deputada Flordelis pela morte do pastor Anderson do Carmo , teve início nesta segunda-feira (7) no Tribunal do Júri em Niterói. Na sessão, três testemunhas foram ouvidas, dentre elas, a delegada Bárbara Lomba, que iniciou as investigações quando era titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o delegado Allan Duarte, responsável pela conclusão do inquérito e Regiane Ramos Cupti Rabello, chefe de Lucas dos Santos de Souza, um dos filhos adotivos da pastora, já condenado por participação no crime .

Além a ex-parlamentar também estão sendo julgados a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; a neta, Rayane dos Santos Oliveira; e os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva.

No início do julgamento, advogados de defesa dos acusados fizeram uma barreira entre os réus para evitar que eles fossem fotografados pela imprensa. A ex-parlamentar ficou um bom tempo de cabeça baixa, chorou e juntou as mãos em forma de prece, enquanto a filha adotiva Marzy também ficou bastante emocionada. Diferente dos outros depoimentos, Flordelis apareceu ainda de cabelo curto e um pouco mais claro. Todos vestiam camisa branca e calça jeans.

Antes do início da sessão, que estava marcada para às 9h, mas iniciou com cerca de duas horas de atraso, o advogado da família de Anderson do Carmo , Ângelo Máximo, falou que acredita que a ex-deputada será condenada e que a declaração em que Flordelis acusa o ex-marido de ter cometido agressões físicas e sexuais contra ela é uma estratégia sorrateira.

"A opinião pública sabe de tudo o que ocorreu. Ela teve cinco oportunidades e não falou (...) Ela nunca narrou isso, muito pelo contrário, ela sempre vangloriou o Anderson , que era ‘o meu tudo’, o Deus dela. É uma estratégia sorrateira, porque a prova do processo contradiz tudo o que está nesse vídeo", declarou o advogado antes do início do julgamento desta segunda (7).

De acordo com a Justiça do Rio , em razão do número de réus, a expectativa é de que a sessão de julgamento ocorra em mais de um dia. Após o início do primeiro dia do júri, a audiência foi interrompida por volta das 20h, sendo retomada às 9h desta terça-feira (8), podendo se estender por mais dias. Outras 26 testemunhas de acusação e defesa, algumas delas por videoconferência, ainda serão ouvidas.

Depoimento dos delegados

A primeira testemunha a ser ouvida foi a delegada Bárbara Lomba, que pontuou que a relação familiar dos réus era conturbada e que havia grupos entre os parentes, sendo os filhos biológicos e os mais próximos à Flordelis privilegiados, inclusive, na qualidade da alimentação, o que provocava insatisfação entre os membros.

Segundo a delegada, além do controle de Anderson sobre as finanças da família, a rigidez na educação dos filhos também teriam prejudicado o relacionamento entre eles. Enquanto a ex-deputada era mais maleável quanto aos erros dos filhos, Anderson era mais rigoroso e chegou a proibir que um dos filhos adotivos, Lucas Cezar dos Santos, também condenado pelo crime, voltasse para a casa da família, por conta de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Além disso, Lomba ressaltou que Flordelis chegou a dizer à imprensa que o marido havia sido vítima de latrocínio e que morreu defendendo a família, o que não foi relatado à Polícia Civil. Ela relembrou ainda que provas do crime foram queimadas dentro do terreno onde a família morava e que os celulares de Anderson, Flordelis e Flávio dos Santos, filho biológico da ex-deputada e autor dos disparos que mataram o pastor , desapareceram.

Já o delegado Allan Duarte, disse não ter dúvidas de que Flordelis premeditou o assassinato juntamente com os filhos . "Depois de investigar o fato, eu não tenho dúvida que, se a justiça for feita, a situação deles é a de condenação. Foi um crime premeditado, com várias tentativas, das mais diversas formas, incluindo envenenamento e contratação de pistoleiros. Para mim ela é a pessoa mais perigosa dessa organização criminosa familiar", disse o delegado na área externa do Tribunal do Júri.

Segundo Duarte, o pastor só não morreu nas tentativas anteriores por circunstâncias que fugiram do controle dos mandantes. No caso do envenenamento, Anderson do Carmo foi levado a um hospital da região para ser medicado. Já no episódio em que pistoleiros foram contratados, o crime não foi efetuado pois no dia o pastor trocou de carro, o que teria confundido os atiradores.

O delegado ainda rebateu a tentativa da defesa de Flordelis em citar uma possível violência sexual ocorrida dentro de casa . "As questões sexuais foram analisadas e levadas em consideração, mas em relação à motivação do crime, foi concluído que foi interesse financeiro. Não havia vestígio de violência sexual e também não havia a possibilidade de coleta de provas nessas pessoas. Por que o fato não foi levado à delegacia há três, quatro anos? Agora estão acusando uma pessoa morta de violência sexual", disse.

Atentado a testemunha

Regiane Ramos Cupti Rabello narrou que sofreu um atentado com artefato explosivo em residência logo após o crime. Segundo a testemunha, o atentado em questão foi uma forma de "passar um recado para Lucas, para que ele calasse a boca e não mais relatasse a verdade". Lucas, um dos filhos adotivos da pastora, já condenado por participação no crime, foi funcionário de Regiane em uma oficina.

Em depoimento, Regiane contou que Flordelis a considerava uma "pedra em seu sapato" por criar uma barreira entre Lucas e a ex-deputada.

"Eles [filhos da ex-parlamentar] estavam com muita raiva porque a Flordelis não podia visitar o Lucas. E eu era essa barreira, o calo no sapato deles. Na verdade, é uma família perigosa. Hoje, quando sair daqui, nem sei o que os netos dela vão fazer comigo. É processo, é tudo. Essa bomba é mais uma coisa. Daqui a pouco vão estar me matando como mataram o pastor. Eu até repensei vir depor, porque essa defesa da Flordelis está me coagindo", desabafou na frente da juíza.

Quando questionada sobre as relações na casa de Flordelis, a ex-patroa de Lucas disse que via o comportamento dos membros como um relacionamento de uma seita. "É como se fosse uma seita. As pessoas continuam lá, até porque dependem financeiramente para poder viver", comentou.

Acusações

Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e poderá responder por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio , uso de documento falso e associação criminosa armada.

Já a filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, e os filhos adotivos Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira poderão responder por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Enquanto, a neta Rayane dos Santos Oliveira, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

Relembre o caso

Anderson do Carmo foi atingido por mais de 30 tiros na madrugada de 16 de junho de 2019 , na garagem da casa onde morava com Flordelis e os filhos em Pendotiba, Niterói, na Região Metropolitana do Rio .

Logo depois do crime , a ex-deputada relatou que se tratava de uma tentativa de assalto. No velório, Flávio dos Santos, filho biológico de Flordelis, foi preso apontado como autor dos disparos que mataram o pastor. Enquanto, Lucas dos Santos de Souza, filho adotivo da pastora, foi preso horas depois do irmão , acusado de ter conseguido a arma do crime. A pistola foi encontrada na casa da família.

As investigações demonstraram que, antes mesmo da execução, o grupo já vinha tentando matar a vítima por envenenamento . A motivação do crime, segundo as autoridades, foi o controle que a vítima fazia das finanças e a administração rigorosa da casa, o que desagradava ex-parlamentar e outros integrantes da família.

Flordelis foi presa em sua casa, em Niterói , por volta das 18h40 do dia 13 de agosto de 2021, pela Polícia Civil do Rio. Ela foi levada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, onde chegou por volta das 19h15. De lá, a ex-deputada seguiu para o Instituto Médico Legal de Niterói, onde passou por um exame de corpo de delito, e depois foi para Benfica, na Zona Norte do Rio.

