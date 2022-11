Reprodução A prefeita de Carlinda, Carmen Martines

A prefeita do município de Carlinda (MT), Carmen Martines (União-MT) , disse que "com certeza absoluta" irá renunciar ao cargo quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar posse .

Carmen é pecuarista e apoiadora de Jair Bolsonaro. Ela foi eleita em 2016 e ganhou a disputa pela reeleição em 2020. A política afirmou não aceitar a vitória do petista por "não compactuar com a sua ideologia" e por ele ter sido condenado em ações da Lava Jato, que foram posteriormente anuladas por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prefeita aponta que está "resolvendo tudo" e que já pediu aos secretários para iniciarem a organização da passagem das pastas para o seu vice, o pastor Fernando de Oliveira (PSC-MT). No entanto, Carmen alega que ele não quer que ela deixe o cargo.





A pecuarista afirma que não executará decretos federais que divirjam de sua linha de pensamento, caso permaneça na prefeitura após a posse de Lula. Segundo ela, isso pode prejudicar a sua família. Carmen diz que vai se afastar da política enquanto o petista continuar no poder.

