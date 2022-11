Reprodução/YouTube - 12.09.2022 Lula e Marina Silva se uniram para as eleições 2022

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não sabe o que fazer com a deputada federal eleita Marina Silva (Rede). O petista está muito feliz com o trabalho desempenhado pela ex-ministra do Meio Ambiente tanto nas eleições 2022 quanto no início da transição. Porém, ele tem apresentado dúvidas se a coloca novamente no Ministério do Meio Ambiente ou a deixa como uma das lideranças da sua base no Congresso Nacional.



Segundo apurou o Portal iG, Lula quer definir boa parte dos seus ministros depois que formalizar sua base aliada. Isto porque ele quer que todos os companheiros de governo sejam escutados para que os chefes das pastas não sofram rejeição de quem apoiará sua gestão.

Porém, Marina é quase que unânime entre todos os que devem estar ao lado do presidente eleito a partir do ano que vem. A ex-ministra é tratada como a maior especialista de Meio Ambiente do país e possui enorme prestígio internacional, visto como fundamental para realizar acordos com outras nações.

Lula gosta da ideia de convidá-la para trabalhar no Ministério. Além de possuírem uma boa relação, os dois pensam que é o momento do setor ser protegido e, ao mesmo tempo, atrair investidores para que o Brasil tenha o maior mercado de biodiversidade do planeta.

Para auxiliares, Marina relatou que aceitaria voltar ao Ministério do Meio Ambiente. Ela tem dito para pessoas próximas que o PT dará ao setor grande protagonismo, já que o mundo demonstra uma preocupação maior com o assunto. Na avaliação dela, isto a permitiria realizar ações importantes ao longo dos próximos quatro anos.

E qual é a dúvida de Lula?

Tudo leva a crer que Lula convidará Marina para ocupar a pasta. Porém, ele tem dúvida se não seria importante ter a deputada eleita na Câmara defendendo os projetos do Meio Ambiente.

Ele enxerga Marina como uma liderança popular e midiática, o que poderia fazê-la ter protagonismo na imprensa nas discussões de pautas importantes para o setor.

Lula também sabe que Marina pode ser uma aliada fundamental na discussão de outros temas, como a reforma tributária.

Diante de tantas dúvidas, a escolha será feita após uma conversa entre os dois. Ainda não se sabe quando o assunto será colocado na mesa.

